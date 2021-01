Javier Tudela y Kiko Matamoros se vuelven a ver las caras en directo

MADRID, 10 (CHANCE)

Después de una Navidad tranquila en la familia Matamoros, Javier Tudela y Kiko Matamoros vuelven a verse las caras en el programa de 'Sábado Deluxe' que se ha visto obligado a retrasar su emisión hasta la noche del domingo 10 de enero debido a las incremencias del temporal Filomena que ha dejado a la capital madrileña con serios poblemas de movilidad.Tras conocerse la buena noticia de que Javier Tudela y su joven novia Marina serán papás este 2021 haciendo así a Makoke abuela primeriza a los 51 años, el futuro papá ha querido sentarse en el Deluxe para enfrentarse sin pelos en la lengua al que fue marido de su madre, Kiko Matamoros. Dejando claro que "le resbalan" todos los comentarios que han hecho muchos de los colaboradores de 'Sálvame', Javier asegura que le preocupa mucho más lo que pueden llegar a decir de su madre.Con una posición clara ante la entrevista de Javier, Kiko asegura que la mala relación entre él y el hijo de Makoke empezó cuando los hijos de su ex mujer se tomaron ciertas libertades que no les correspondían en la que era su casa. "Aprende a respetar, que si no te han enseñado en tu casa te van a enseñar en un plató" comienza gritando Kiko Matamoros. "La labor de un padre con respecto a un hijo es ayudarle, sostenerle, que no le falten alimentos, techo, calor... cuando una persona te ha dado eso sin ser tu padre, la tuya es la del agradecimiento cosa que no te han enseñado ni tu padre ni tu madre" sentencia Kiko. "Aparte de estar aquí sentado insultando, ¿Sabes hacer algo más? Lo unico que haces es criticar, faltar al espeto y menospreciar a todos los que se sientan a aquí" le replica Javier.En cuanto a la duda de cómo mantiene su ritmo de vida con el sueldo que gana en la actualidad, Javier explica: "Yo ahora mismo tengo mi restaurante, pago mis nóminas y pago a Hacienda, es con lo que se tiene que quedar la gente. Yo he dicho que he ganado 9.000 euros al mes pero no siempre es así, a lo mejor ahora gano 0 euros y estoy tirando de ahorros"."El respeto que me faltas a mí se lo faltas a mi hija que es tu hermana, el respeto que tu madre me falta, se lo falta a mi hija" le dice Kiko a Javier que le recuerda que su hermana Anita le ha pedido por activa y por pasiva que no la mencione públicamente. Mientras que el colaborador de 'Sálvame' insiste en que tanto Javier como su madre han vivido a su costa durante 20 años, el joven deja claro que su padre ha pagado una manutención de 900 euros al mes durante todo ese tiempo. Mientras que sus compañeros le piden a Kiko que se tranquilice, el colaborador se muestra evidentemente tenso y alterado por el enfrentamiento con el hijo de Makoke.Mientras que Javier cree que su hermana Ana es feliz actualmente sin tener ningún tipo de relacicón con su padre, el joven asegura que la relación con su padre biológico ha cambiado para bien desde que el colaborador salió de sus vidas. "Le dije a mi madre que Kiko Matamoros no me gustaba como pareja tuya" explica Javier durante la entrevista. "Mi padre y mi madre se encontraron en mi restaurante y la conexión fue buena, yo me quedé perplejo, la verdad" comenta sobre el acercamiento que se ha producido entre Makoke y su padre biológico.