Javier Tudela, rotundo, se defiende de las críticas que lo tachan de mal padre

MADRID, 20 (CHANCE)Ha estrenado paternidad hace cinco días y las críticas no han tardado en lloverle. Javier Tudela ha querido salir al paso de los cometarios maliciosos que lo tachan de mal padre.

"Sólo tenía que estar una persona y no había mejor persona que su madre, que es una persona espectacular", aseguró el hijo de Makoke respecto a las informaciones que aseguran que no ha acompañado a su novia, Marina Romero, en el nacimiento de su primer hijo, Javier Jr. Y añadió que un momento tan bonito y feliz no puede ser eclipsado por una críticas tan alejadas de la realidad: "Este es un momento muy bonito como para macharlo con estupideces televisivas". Entre dichas estupidecer se encuentra, para él, el consejo que le dio Kiko Matamoros desde su programa, 'Sálvame', el mismo día que nació el pequeño: "Educa a tus hijos en el respeto, en el cariño y en el agradecimiento, seguro que lo vas a saber hacer porque tienes experiencia en lo contrario".

El empresario, que se siente "en una nube", también ha querido destacar el ejemplar papel de Makoke tanto como madre como abuela, en el que se estrena con la llegada del nuevo miembro de la familia: "Makoke es espectacular como madre, abuela o lo que tercie".

Javier, además, quiere zanjar la polémica reafirmando su nueva faceta de 'papi Javi' que lleva ejerciendo desde hace muchos años con sus amigos: "Me llaman papi Javi porque de todos mis amigos soy el que no fuma, no bebe, no hace nada, el que sale y conduce, así que por fin soy papi Javi de verdad. He sido el más responsable de mis amigos y ahora más, que tengo un maravilloso hijo que cuidar".