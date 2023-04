Javier Ungría confirma su batalla en los tribunales contra Elena Tablada: "Yo peleo por mi hija nada más"

MADRID, 20 (CHANCE)

Importantes novedades en el proceso de separación de Elena Tablada y Javier Ungría. Ocho meses después de que la diseñadora anunciase a través de Instagram que el padre de su hija Camila y ella habían decidido emprender caminos separados tras seis años de amor, la revista Semana revela en exclusiva que la expareja se enfrentará en los tribunales por motivos económicos.

Tal y como ha contado el entorno de la ex de David Bisbal a la publicación, Elena y Javier "han terminado como el rosario de la aurora, no se pueden ni ver" y próximamente se verán las caras en un juzgado de Madrid: "Ella va a degüello a por él y le va a pedir todo el dinero que pueda para no perder el nivel de vida al que está acostumbrada".

Y es que como ha revelado una fuente cercana a Elena, firmó tras su ruptura con el cantante un acuerdo por el que el almeriense reduciría parte del dinero que le pasaba si se volvía a casar. Y fue exactamente lo que sucedió tras su boda con Ungría. Y de ahí que ahora piense reclamar a su exmarido la cantidad que considera necesaria para estar a la altura de la vida acomodada de la que siempre ha disfrutado.

No es la única información que desvela Semana, ya que el entorno de Tablada también ha hablado de lo mal que lo pasó la diseñadora con Javier. Hasta que se dieron el 'sí quiero' él era el perfecto caballero, un hombre ideal; pero todo cambió de manera radical tras su boda, cuando él comenzó a salir y a llegar a casa a altas horas de la madrugada. "Una montaña rusa llena de inestabilidad, noches sin dormir y preocupación. Pensaba que era el hombre de sus sueños y de un día para otro se dio cuenta de que era todo lo contrario. Y ahora lo único que quiere es ajustar cuentas lo antes posible" descubre la revista.

Ahora os ofrecemos la reacción de Ungría a la sorprendente información adelantada por 'Semana'. El empresario confirma su guerra judicial con Elena y, dejando claro que "no tiene miedo" y no está preocupado por lo que pueda reclamarle su exmujer ya que "confía en la justicia", ha asegurado que "yo peleo por mi hija nada más". "Que cada uno pelee por lo suyo" ha afirmado al ser preguntado por la intención de la diseñadora de sacarle todo lo que pueda económicamente para no perder su alto nivel de vida.

Sobre las declaraciones del entorno de Tablada asegurando que tras su boda comenzó a salir hasta altas horas de la madrugada y ella lo pasó muy mal, Javier pone en duda que estas informaciones partan de su exmuje-"no creo que haya dicho eso" confiesa- y manda un mensaje a las personas que han filtrado dicha información a la revista: "Su entorno me la trae sin cuidado... Menos su familia" ha zanjado, insistiendo en que lo único por lo que va a luchar en los tribunales contra Elena es por su hija Camila.