Javier Ungría niega haber estado con Íñigo Onieva estos últimos días

MADRID, 29 (CHANCE)

Hace unas horas conocíamos la información de que Íñigo Onieva podría haber estado estos últimos días con Javier Ungría, hablando de lo ocurrido en su relación sentimental con Tamara Falcó y consolándose con él tras mandar su compromiso matrimonial al garete después de ser infiel a su futura mujer. El empresario habría estado con el exmarido de Elena Tablada en su bar, al menos eso es lo que se contó en 'Es la mañana de Federico'.

Europa Press Reportajes ha podido hablar con Javier y lo cierto es que nos ha sorprendido mucho su respuesta ante la evidente pregunta, ya que niega conocer al joven: "No estuvo aquí porque no le conozco" y añadía: "siento que estéis aquí porque no le conozco, no sé de dónde ha salido la información".

Ungría nos aseguraba, por activa y pasiva, que no había estado con Íñigo puesto que no le conoce y no tiene ninguna relación de amistad con él: "no le conozco, no tengo ni idea, ya lo siento" y además, nos aseguraba que "si hubiese estado conmigo, fenomenal, pero es que no le conozco, la verdad", por lo que entiende que le habrán confundido con otra persona: "será otra persona, yo no era, seguro".

De esta manera Javier Ungría niega que se haya visto con Íñigo Onieva estos días. Es toda una incógnita conocer el paradero del empresario ahora que ya no tiene ningún vínculo con la Marquesa de Griñón... ¿dará la cara en los próximos días?