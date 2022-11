Javier Ungría niega haber rehecho su vida

MADRID, 2 (CHANCE)

A mediados de agosto, Elena Tablada anunciaba su separación de Javier Ungría con un emotivo comunicado en sus redes sociales en el que, sin entrar en detalles de los motivos de su ruptura, dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación con el padre de su hija Camila: "Después de 6 años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna es un camino de rosas, hemos decidido dar un 'pare' para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad".

Recientemente, el periodista Saúl Ortiz aseguraba que le habían llegado unas imágenes de Javier besando a otra mujer, una información que compartía con Elena y esta se quedaba en shock tras enterarse de que su expareja podría haber rehecho su vida. Y es que al parecer, ambos habían llegado a un acuerdo: no dejarse ver con nadie por el bien de su hija.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Javier Ungría y nos ha desmentido que haya rehecho su vida: "Claro que no", de hecho nos asegura que la chica con la que aparece muy acaramelado en unas imágenes no es una nueva ilusión: "No es nada. No voy a decir nada porque no tiene mayor importancia".

En cuanto a las declaraciones de la madre de su hija en las que asegura estar decepcionada, el empresario confiesa que: "Elena es la madre de mi hija y no voy a decir nada de ella o sea que te lo agradezco, pero no voy a decir nada". Una información completamente contradictoria a la que se ha dado estos días, ya que Javier nos asegura que su relación con la madre de su hija está bien: "Está todo bien".