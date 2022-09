Javier Ungría se pronuncia tras la inesperada boda de su tía Miriam Ungría

MADRID, 6 (CHANCE)

El pasado sábado tuvo lugar el inesperado enlace matrimonial entre Miriam Ungría y Ghazi bin Muhammad. Nadie era conocedor de esta relación sentimental, de hecho poco se ha sabido en los últimos años sobre la viuda de Kardam de Bulgaria.

Convertida en princesa de Jordania, Miriam ha dado esta gran sorpresa que ni siquiera era conocedora por algunos de sus familiares más cercanos. Javier Ungría afirma que no estaba al tanto de la boda de su tía: "No, bueno, yo de esas cosas no sé mucho la verdad".

A pesar de no haber asistido al enlace, el empresario asegura que mantiene buena relación con ella, aunque no ha querido explicar los motivos por los que los familiares de Miriam no estuvieron en un día tan especial.

Este es el primer verano que Javier pasa sin Elena Tablada, ya que anunciaron su separación hace apenas un mes. Aún así, el empresario no se ha separado de la pequeña Camila, hija que ambos tienen en común. El mismo ha asegurado que han disfrutado de las vacaciones y que el verano ha estado "muy bien".