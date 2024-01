Los Javis hablan de Macarena García y sobre si está enamorada o no de Enric Auquer

MADRID, 27 (CHANCE)

Macarena García protagonizaba esta semana unas imágenes con Enric Auquer que daban mucho que hablar por su complicidad y sus muestras de cariño en pleno centro madrileño. Parece que ambos han encontrado de nuevo el amor, pero la discreción va a seguir siendo la característica principal de sus vidas... ya que este viernes en los Feroz no confirmaron si mantienen o no una relación sentimental.

Los Javis -hermano y cuñado de Macarena García- sí que se pronunciaron sobre este posible nuevo amor de la actriz en la alfombra roja de los Feroz y aseguraron que a ellos no les corresponde anunciar nada: "Yo no tengo ni idea. Yo tengo, yo tengo mensaje oficial que repito como un papagayo: que le preguntéis a ella cuando venga".

El hermano de la actriz opina que Enric Auquer "es muy feroz y que le preguntéis a ella. Que yo qué sé, yo no sé nada" y defendía que a él solo le importa que ella sea feliz, independientemente de con quién comparta su vida: "Lo que yo quiero es que mi hermana sea feliz".

Por su parte, Javier Calvo nos aseguraba que "Macarena es una actriz que es incluso más exigente que nosotros. Es una bestia, es una mujer con muchísimo valor, con muchísimo arrojo, que llega hasta el final para conseguir lo que quiere y que poca gente sabe" y reivindicaba las tablas que ha demostrado en 'La Mesías': "Yo creo que lo ha demostrado con este papel, la fuerza que tiene. Es una fiera".

Por último, además de ser su hermana, Ambrossi dejaba claro que admira la profesionalidad que tiene Macarena en todos los proyectos: "Yo trabajaría con ella en todos los proyectos. Es me parece, de las mejores actrices de España, de su generación, sin duda, la mejor. me parece absolutamente emocional, fuerte, se desgarra, es exigente, te conmueve, no sé, es una tía que se entrega, es que lo tiene todo".