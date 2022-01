Los Javis no harían una ficción de la polémica de Urdangarin

MADRID, 30 (CHANCE)

Los Javis han estado presentes en 'Los Premios Feroz 2022', el sexto año consecutivo que les nominan, y lo cierto es que ya no nos imaginamos ningún evento cinematográfico en el que no estén ellos. Llenos de ilusión y felicidad, ambos nos han confesado cómo están viviendo este momento tan pletórico de sus vidas.

Les hemos dejado caer la propuesta que Carla Vigo ha hecho a través de sus redes sociales asegurando que quiere trabajar con Los Javis porque los tiene como sus referentes... y ante esto Javier Calvo nos ha confesado que: "Pues Paquita Salas, claro, lo veo" y su pareja, Javier Ambrossi también da el visto bueno: "Podría llegar el momento".

Eso sí, los Javis nos han asegurado que trabajaría con ellos si cumple los requisitos al igual que los demás actores y actrices que han cogido: "¿Pero está estudiando? Bueno pues con los cauces normales de cualquier actriz y actor, aquí no hacemos privilegios" y Ambrossi deja claro que: "Yo nunca he tenido prejuicios a la hora de elegir a una actriz o un actor y no los voy a tener ahora".

En cuanto a si tienen ganas de trabajar con Ana Obregón en 'Mask Singer', ambos nos aseguran que están deseando: "Qué ganas de grabar con Ana, me lo pasé tan bien con ella en 'Mask Singer', ahora tenerla al lado va a ser... imagínate" y Javier Calvo añade: "Es tan natural, divertida y tan buena gente".

También les hemos preguntado si harían una ficción de la historia de Urdangarin y lo cierto es que no les hemos visto receptivos: "A mí hay otras historias de actualidad que me interesan, pero esta no" y Ambrossi sentencia: "Yo necesito que pase un tiempo para que la vea en ficción".