Los Javis podrían fichar a Alejandra Rubio para su nuevo proyecto

MADRID, 17 (CHANCE)

Es muy difícil triunfar en una sociedad que está en continuo cambio y en la que todo el mundo puede hacerse famoso en cuestión de segundos por las redes sociales. Los Javis han conseguido saborear el éxito gracias a su esfuerzo y trabajo en sus últimos años y es que se han convertido como un amuleto, quien trabaja con ellos despega hasta el universo.

Hoy, la pareja ha estado en los Premios Forqué y además de hacer nuevamente gala de elegancia, los dos nos han hablado sobre el éxito que está teniendo fuera de España la serie 'Veneno' con la que han llevado el nombre de Cristina Rodríguez lo más lejos y alto posible.

"Todavía me sorprende y todavía no me lo creo" nos comentaban cuando le hemos preguntado por ese éxito tan merecido que han recogido con la serie de la Veneno. Como no podía ser de otra manera, también estaban nominados en los Premios Forqué.

Lo que más nos ha llamado la atención de las declaraciones de los Javis es que ya están pensando en sus nuevos proyectos y ¡atención! porque después de haber trabajado con María Teresa Campos y sus dos hijas, ahora están pensando en contar con Alejandra Rubio: "Alejandra es divina, claro que sí. Las tres Campos tienen la puerta abierta de todo lo que hagamos, podría ser la hija de Bárbara Valiente".