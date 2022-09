Jedet, feliz por su trabajo en '¿a quién le gusta mi follower?'

MADRID, 7 (CHANCE)

Jedet está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales tras presentar públicamente el programa en el que participa '¿A quién le gusta mi follower?', donde ha tenido la oportunidad de ser coach y desarrollar todo su talento. La cantante, escritora y actriz no deja de dar pasos hacia adelante y lo cierto es que es mucho lo que ha conseguido en estos últimos años...

Si hay algo que, a pesar que haya querido mantener en su intimidad, no ha podido controlar, es que sus seguidores estén pendientes de sus relaciones sentimentales. En especial con Josh Ortiz, del que la veíamos muy enamorada estos meses de atrás... pero en esta ocasión nos ha confesado que: "No, ya no, ya no" están juntos. En un ataque de sinceridad la actriz nos confiesa que lo está pasando mal, pero rápidamente intenta aparentar lo contrario: "Mal, bien, bien. Hostias, ya está, me voy".

Hablábamos con Jedet en la presentación del nuevo programa '¿a quién le gusta mi follower?' en el que ha tenido la oportunidad de ser coach de uno de los pretendientes: "Estoy muy contenta porque soy la coach de un hombre heterosexual cisgénero y blanco, es decir, un privilegio en el mundo, musculitos y tal, y yo una mujer transexual que lo ha tenido más difícil que él, seguramente. Mi papel ahí es deconstruirle y enseñarle que lo importante no es tanto el envoltorio de las personas, sino lo que tienen dentro y los valores, que hoy en día escasean".

La cantante nos asegura que el programa refleja una realidad que forma parte de la vida amorosa de muchas personas, como la suya: "Hoy en día la gente se conoce o al menos mis novios, los he conocido siempre en Instagram o la gente tiene citas por apps y creo que nunca se había hecho un formato así. Es innovador, supongo" y añade: "Yo siempre los novios que he tenido los he conocido por Instagram, porque ha encartado. Si que pensaba que el cara a cara era algo que iba más conmigo pero surgieron así".