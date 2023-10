Jedet nos cuenta cómo lleva el proceso judicial contra el productor que supuestamente le agredió sexualmente

MADRID, 14 (CHANCE)

A principio de año, Carmen Jedet vivió uno de los momentos más duros de su vida cuando, después de celebrarse los Premios Feroz, era víctima de una agresión sexual por parte del productor Javier Pérez Santana tras realizarle supuestamente tocamientos en el pecho e intentar sobrepasarse con ella en varios momentos de la noche.

La actriz, debido a la delicadeza del asunto, lo puso en manos de la justicia y no ha hecho ninguna declaración pública desde entonces, ni siquiera los testigos presenciales han querido hablar del tema. Tras la denuncia de la protagonista de 'Veneno', el productor fue detenido y puesto a disposición judicial, y abandonaba los juzgados en torno a las 21.00 horas del pasado domingo en libertad con cargos y cubriéndose la cara con un abrigo.

Ahora, todo sigo en el aire. Hace unas semanas, nos encontrábamos con la actriz en un evento y nos confesaba que lo había pasado muy mal porque "cuando hablas de estas cosas no te contratan o te perjudica tu imagen y yo al final vivo de la imagen" a pesar de ser ella la víctima.

Hace unos días, Jedet aparecía en los Forbes Best Content Creators 2023 y nos comentaba cómo va el proceso judicial contra el productor que supuestamente la agredió en los Premios Feroz: "Muy lento".

Muy sincera, la actriz nos explicaba que "me desespera porque siento que se me ha juzgado mucho y pienso en el momento que esto se resuelva la gente va a poder entender y que yo no he hecho esto por llamar la atención ni acusar a nadie falsamente". Tanto es así que se mostraba algo molesta por hablar de ello en un evento como ese: "El simple hecho de hablar de esto aquí me molesta porque estamos celebrando".