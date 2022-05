Un jefe de Acuamed investigado sugirió a Febrer ponerse a trabajar para optar a la desnitrificadora de l'Eliana

El empresario aconsejó al presidente de Gesfesa crear una empresa de obra pública y se comprometía a conseguir las propuestas a licitar

El que fuera director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la sociedad pública Acuamed entre 2006 y 2008, Joan Navarro, investigado en el caso Azud, envió un correo electrónico al empresario considerado presunto cabecilla de la trama, Jaime Febrer, en el que adjuntó un listado con las últimas licitaciones de la sociedad pública estatal y en el que se refería a la obra de la desnitrificadora de l'Eliana (Valencia), un proyecto que contaba con un presupuesto de 16,8 millones de euros y al que consideraba que podía ser "interesante" que su firma de obra pública se presentara.

"Al menos para que empiece a ser conocida en la casa. Hablamos la semana próxima, pero sería bueno que tu gente se ponga a trabajar ya en ello", señalaba Navarro en el correo, incluido en el sumario del caso Azud, al que ha tenido acceso Europa Press.

Este mensaje aparece en un informe de la UCO, que ve "significativo" este mail de Navarro, a través de quien considera que el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra y uno de los principales investigados en el caso, José Luis Vera, pudo haber promovido la firma entre Acuamed y el Ayuntamiento de Xixona que, según consta en el sumario, permitió la continuación de la tramitación administrativa del PAI El Espartal, que estaba paralizado por la imposibilidad de justificar la existencia de recursos hídricos y donde Axis pretendía construir viviendas y un campo de golf.

La UCO constata varias reuniones entre Vera, Navarro y Febrer. A este último iba dirigido el correo del directivo de Acuamed, con un listado de diez contratos públicos licitados por la mercantil, y diversos datos en relación a cada uno. Entre ellos, y remarcado en rojo, la planta desnitrificadora de l'Eliana, con un presupuesto base de licitación cercano a los 16,9 millones.

En ese mail, de 3 de enero de 2008, Navarro hace alusión a la "empresa de obra pública", mención que para la UCO es "significativa" dado que Grupo Axis no presentaba ninguna mercantil entre sus filiales con ese objeto.

Sin embargo, y en "aparente" relación con ese correo, los investigadores han localizado en el servidor del grupo una misiva de Febrer a otro investigado, el empresario Federico Ferrando, presidente de Gesfesa, con fecha del día siguiente, donde le comunica que debían presentar "la sociedad de nueva creación a las licitaciones de La Eliana, y se nos pide que empecemos a presentarnos con el fin de que en la casa se nos vaya conociendo".

"Por lo que entiendo debemos constituir ya la sociedad y también yo me encargaría de conseguir las propuestas a licitar en los próximos ejercicios dentro de la Comunidad y fuera de ella", apuntaba el empresario.

DECLARACIÓN ANTE LA GUARDIA CIVIL

En su declaración ante la Guardia Civil, Navarro, investigado por un delito de cohecho y tráfico de influencias, explicaba que en 2006 las conversaciones entre el delegado de Zona de Acuamed en Valencia y el Ayuntamiento de Xixona ya se habían iniciado y que, en este caso, "parecía que era para el desarrollo de una operación urbanística, así como para el abastecimiento urbano, abastecimiento industrial y para una comunidad de regantes".

Acuamed debía verificar que lo solicitado por el ayuntamiento era viable, y señaló a los agentes que recordaba, por haberlo leído en la empresa, que CVC era el promotor del PAI --la compañía matriz de Febrer--. Según explicó, lo normal era que Acuamed se pusiera en contacto con las empresas interesadas y admitió conocer a Vera, del que dijo recordar que estuvo en todas las reuniones con el empresario.

No obstante, afirmó que su trabajo en Acuamed era de carácter técnico y no tenía capacidad de decisión en el ámbito de los convenios. Según su declaración, conocía a Vera desde 1994, debido a cuestiones profesionales relacionadas con el PSOE y únicamente dijo que había gestionado con él el tema de Xixona, donde intervino para verificar la necesidad de comprar agua de los regantes pero no negoció nada.

Sobre Febrer y las licitaciones de Acuamed, no recordaba el correo recogido por la UCO y no sabía ni podía asegurar si el empresario se había presentado a licitación alguna o si tenía alguna empresa de obra pública. En su declaración afirmó que las licitaciones son públicas y que a Acuamed le interesaba que concurriera el mayor número de empresas posible.