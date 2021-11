El Jefe de Judicial dice que el crimen de Ardines fue "planificado" y niega presiones en la investigación

OVIEDO, 5 (EUROPA PRESS)

El capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la comandancia de Gijón que inició la investigación del crimen del concejal de IU en Llanes, Javier Ardines, asesinado en agosto de 2018, ha declarado este viernes que dicho crimen "fue planificado" y ha negado cualquier tipo de presión para llevar a cabo la investigación que fue "larga y complicada".

El agente ha relatado el desarrollo de dicha investigación, desde el día 16 de agosto que apareció el cadáver hasta su finalización, el día 21 de febrero, seis meses después, con la puesta a disposición de los detenidos. Ha indicado que la misma ha sido "una investigación larga y compleja, muy de detalle, de analizar muchos datos, muchos teléfonos y muchas imágenes".

No obstante ha negado que la misma haya estado marcada por la presión. "No ha habido presión de ningún tipo, ni política ni de nuestros jefes, no había prisa ni dejaba de haberla. Para nosotros este caso está resuelto", ha declarado, añadiendo que la misma deja claro los autores del crimen, los cuatro acusados.

Ha manifestado que el supuesto inductor del crimen, Pedro L. Nieva tenía una clara motivación para matar a Ardines que eran "los celos que sentía por la relación que su mujer mantenía con la víctima", mientras que ha J. Muguruza hizo de intermediario con los dos supuestos sicarios D. Benatia y M. Kelii.

Este primer agente en declarar ha hecho un somero repaso de los hechos, desde la mañana del 16 de agosto de 2018 cuando en torno a las 8.30 de la mañana, se recibe una llamada del 112 avisando de la aparición de un cadáver. Ese mismo día, por la tarde la Guardia Civil ya da comienza los interrogatorios y ese mismo día la mujer de la víctima ya le refiere la existencia de un audio con una grabación de una supuesta infidelidad de la víctima con una prima suya casada con Pedro L. Nieva.

Se entrevistan además con los vecinos de las casas colindantes con la de la víctima, entre ellos el señor que encontró el cadáver, también a su mujer que refiere que en torno a las 6 y cuarto de la mañana "escucha en el exterior a gente hablando, no discutiendo pero con todo de voz elevado", pero al margen de eso "no aportan nada más revelador". Después los interrogatorios se extendieron a buena parte del vecindario.

Así ha indicado que se investigan todos los posibles móviles: el político, el vecinal, el profesional y la parte sentimental. Ha relatado como fueron investigando cada uno de esos aspectos desechando buena parte de ellos hasta quedar únicamente el ámbito sentimental.

RELACIÓN CON LA MUJER DE PEDRO L. NIEVA

Fue en las indagaciones referidas a la vida sentimental de la víctima cuando tuvieron conocimiento de la existencia de algunas relaciones extramatrimoniales. Una de esas relaciones era con la mujer del supuesto inductor del crimen y a la vez prima de la mujer de la víctima. A partir de ese punto, el único elemento que toma fuerza es el audio de la grabación recibida por la esposa de Ardines.

La grabación se produjo el día 8 de diciembre con el teléfono móvil del acusado Pedro Nieva entre Ardines y la mujer del acusado, K., en el que dan a entender la relación sentimental y sexual entre ambos mantenida en el tiempo. La grabación, que ha sido reproducida en la sala de vistas, es "imposible" que se hiciese de manera fortuíta.

El 5 de agosto, Pedro Nieva envía esa grabación a la mujer y la hija de Ardines "tras una discusión del acusado con su mujer al trasladarse esta a Asturias". En posteriores mensajes el propio Pedro Nieva reconoce en un mensaje que "él hizo esa grabación de manera intencionada al sospechar de la relación entre ambos".

El agente que ha prestado declaración también ha destacado que "Pedro Nieva tenía controlada a su mujer", a la que incluso le colocó balizas localizadoras en su vehículo. "Tenía obsesión con todo el tema de los cuernos", ha manifestado el agente que ha relatado que de las conversaciones intervenidas se interpreta "que la mujer ya no aguantaba mas y se deduce que era agresivo". Así llega a narrar un episodio en el que "le mea una camisa" u otro en el que la llama "zorra".

OTRO DE LAS CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN

El Jefe de Judicial ha indicado que si la grabación sobre la relación de la mujer de Pedro Nieva con Ardines fue clave en la investigación, el otro momento clave de la misma es el viaje del 27 de julio que Nieva hace a Llanes para "planificar el crimen".

Ha explicado que fue gracias a los datos de los teléfonos como llegaron a la conclusión de que Jesús Muguruza y J. Benatia viajaron con Pedo Nieva y ha asegurado que "nunca ha oído hablar del tal Julián con el que han indicado los acusados que viajaron". Tampoco aparece en la investigación nada relacionado con la reparación del tejado de la casa de Pedro L. Nieva, tal y como han relatado los acusados.

Respecto a la fecha del asesinato, el testigo ha explicado de manera extensa como se investigaron todas las llamadas y el posicionamiento de los teléfonos de los diferentes acusados. Así ha destacado que el 16 de agosto uno de los supuestos sicarios llegó a llamar "hasta 100 veces" a Jesús Muguruza, el supuesto intermediario lo que indica "una necesidad imperiosa de contactar con él". Ha indicado además que ese mismo presunto sicario, D. Benatia, reconoció haber recogido y viajado con M. Kelii a Asturias. "M. Kelii viajó con el móvil porque se sentía seguro ya que el mismo estaba a nombre de otra persona", ha manifestado el agente.

Tampoco ha mostrado dudas el agente sobre el traslado de los acusados en el vehículo de D. Benatia a Asturias el día del crimen. Respecto a las detenciones de los acusados ha indicado que las mismas "fueron normales y de acuerdo a los protocolos". Así preguntado cómo llegaron a Benatia ha indicado que "ha sido por los repetidores de telefonía". No obstante ha manifestado que "no se ha detectado los teléfonos de los dos supuestos sicarios en Asturias ni el 27 de julio ni el día del crimen".

AND DE OTRA MUJER EN EL LUGAR DEL CRIMEN

El agente, a preguntas de la Fiscal también ha aclarado el motivo por el que en la escena del crimen y en la ropa y uñas de la víctima aparecen restos biológicos de otra mujer. Así ha indicado que de las investigaciones conocieron que la víctima mantenía otra relación extramatrimonial con una joven de la zona a la que interrogan y, en una primera declaración ya deja entrever que mantenía una relación sexual y sentimental con la víctima, dando como última referencia de haber estado juntos el día anterior al crimen, día 15, por la tarde en un camino que está por detrás de la casa de Ardines y próximo a la casa de sus padres.

Esta mujer fue llamada a declarar en una segunda ocasión tras conocer la existencia de su perfil genético en el coche de la víctima, en su camiseta e incluso en las vallas. En esa segunda declaración extensa de la joven explica que se vio que el vehículo era el lugar frecuente donde mantenían relaciones sexuales, incluso el día anterior de la muerte del edil con "una relación sexual prolongada".

Posteriormente la mujer de la víctima les refiere que el nivel de higiene de Ardines era "más bien bajo", de ahí que los agentes llegasen a la conclusión de que la transferencia de restos biológicos de la joven a las vallas que estaban en la escena del crimen fuese por traspaso del propio Ardines. Ha admitido, a preguntas de la defensa de Pedro Nieva que "no llevaron a cabo más investigaciones sobre esta mujer, porque no les encajó para nada que tuviese nada que ver".

Fue en este punto de su declaración donde el letrado ha insistido en preguntar por las pesquisas llevadas a cabo respecto a la relación de la víctima con esta joven y le ha preguntado en numerosas ocasiones si "dieron por buena su declaración", a lo que el agente ha dicho que "sí".

El agente continuará el próximo lunes con su declaración para responder a las preguntas de la defensa de M. Kelii.