La JEG sanciona de nuevo al alcalde de Ourense por poner carteles anunciando obras con "connotación electoralista"

La Junta Electoral de Galicia (JEG) ha estimado una denuncia del PP y ha apercibido de nuevo al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, por colocar por la ciudad varios carteles informando de obras todavía en fases incipientes y con "clara connotación electoralista".

El Partido Popular presento denuncia el pasado 8 de febrero contra el alcalde de Ourense por la instalación de un cartel que anunciaba unas obras futuras en la ciudad. La queja fue estimada por la JEG, que requirió al alcalde que retirase el cartel.

Sin embargo, según recoge una nueva denuncia de los populares, el regidor ourensano "no solo no retiró el cartel denunciado, sino que colocó más en diversos puntos de la ciudad". Al igual que en la denuncia anterior, apunta el PP, "se trata de obras no adjudicadas ni iniciadas", como el "Acondicionamiento y mejora de los espacios urbanos en la calle Alejandro Pedrosa" o la "Humanización de la Avenida De Portugal desde Ervedelo hasta a Rúa Vila Valencia". "En otro casos, ni siquiera se trata de una obra, sino que lo que anuncia es un anteproyecto de un parque acuático", como es el caso del Parque Acuático Termal.

En sus alegaciones, el Ayuntamiento de Ourense asegura que los proyectos de reforma de las calles denunciados "son contratos que han sido publicados y licitados" y que, en el caso del parque acuático, la finalidad "es informar a los vecinos sobre el diseño definido por el ayuntamiento así como la ubicación".

En todos los casos son carteles informativos cuyo contenido es totalmente objetivo", defiende el gobierno de Pérez Jácome, que sostiene que el ayuntammiento "no ha realizado ningún acto propagandístico", si no que "única y exclusivamente ofrece información objetiva".

UNA "CLARA CONNOTACIÓN ELECTORALISTA"

Sin embargo, la Junta Electoral gallega ve en estos carteles una "clara connotación electoralista", ya que "los proyectos de las obras aun no está realizados ni, consecuentemente, tampoco están adjudicados los contratos para ejecutarlas".

Además, "los carteles no contienen información objetiva y relevante para los servicios públicos ni para la ciudadanía". "No se trata de una información necesaria promovida por un poder público y dirigida a la ciudadanía para dar cuenta de la puesta en funcionamiento de un servicio público, ni tampoco de una campaña de información que resulte imprescindible para la salvaguarda del interés público o para el correcto desarrollo de los servicios públicos", apunta.

Tampoco "se acredita cuál es el motivo por el que resulta imprescindible instalar los carteles en plena campaña electoral, máxime cuando se trata de obras municipales que no van a entrar en funcionamiento de manera inminente".

"Por lo tanto, el señor alcalde de Ourense está utilizando este cargo público para hacer campaña electoral y captar sufragios para el partido político al que pertenece, con anuncios de obras que aún no están iniciadas y utilizando la institución a la que representa para tal fin", considera la JEG, que insta a Jácome a que retire los carteles.

ARCHIVO DE DENUNCIA

Por otra parte, la JEG ha archivado una denuncia interpuesta por el Partido Socialista contra los miembros del Consello de la Xunta por la aprobación de distintas ayudas y subvenciones.

En concreto, los socialistas criticaban que algunas de las subvenciones aprobadas "no existieron en otros ejercicios presupuestarios, o su aprobación correspondía a otra época del año" y que la aprobación "venía acompañada de una campaña en los medios de comunicación y redes sociales de los candidatos del partido popular de Galicia".

En resumen, la denuncia consideraba que la aprobacion de ayudas "supone, per se, una campaña de logros, que permite la utilización de la administración como instrumento para la captación de sufragios a favor del Partido Popular de Galicia".

Sin embargo, la JEG considera que "la concesión de subvenciones constituye un instrumento básico e indispensable para la consecución de los objetivos fijados en las políticas sociales y económicas del Gobierno de la Comunidad Autónoma", una labor que, además, está "sujeta al principio de transparencia":

"En este caso, la aprobación de las convocatorias de las ayudas y subvenciones en diferentes campos por parte de los distintos órganos de la Xunta de Galicia en el ejercicio de sus respectivas competencias, y su publicación en la página web de la Xunta de Galicia y en el Diario Oficial de Galicia, forma parte de la actividad administrativa común que los poderes públicos pueden realizar durante el período electoral, y que este, por lo tanto, no paraliza". La JEG archiva la denuncia.