Jenni Hermoso declara en la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales y se reafirma en que el beso no fue consentido

MADRID, 2 (CHANCE)

Apenas 48 horas después de estrenarse como presentadora de las Campanadas en TVE junto a Ramón García y Ana Mena, Jennifer Hermoso ha acudido a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez y ratificar que el beso que le propinó el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales durante la celebración del Mundial femenino de fútbol no fue consentido y que se sintió coaccionada.

Este martes, la jugadora se ha reafirmado en su declaración y ha insistido en que el beso fue inesperado y en ningún momento consentido. Asimismo, ha reiterado que después del 'pico', tanto en el vuelo de vuelta a España como en su estancia en Ibiza -donde celebró el título con algunas de sus compañeras, como Alexia Putellas, Misa Rodríguez o Salma Paralluelo- sufrió un atosigamiento constante que alteró su vida normal, produciéndole una situación de desasosiego y tristeza, según fuentes consultadas por Europa Press.

Cabe recordar que la jugadora ya había comparecido ante la teniente fiscal. En aquella declaración la madrileña aseguró que no se había sentido respetada. "Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación", desveló. "Me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé a la tarima con mis compañeras. Ni me lo esperaba y en ningún momento me podía esperar que pasara al final algo así (...) En una persona de confianza creo que nadie se esperaría que iba a usar ese momento para hacer algo así, por muy espontáneo que fuera", explicaba en su primera cita ante la Justicia.

Y hoy ha declarado como testigo ante el Juzgado Central de Instrucción Número 1, donde estaba citada a comparecer hoy después de que se le citase inicialmente el pasado 28 de noviembre, pero se retrasase porque dos defensas -entre ellas las del propio Rubiales- solicitaran su aplazamiento al coincidirles con otros procesos judiciales.

Jenni ha llegado con puntualidad a la Audiencia Nacional sin hacer declaraciones y con el rostro muy serio, aunque al abandonar el lugar sí se ha acercado a las númerosas cámaras con una sonrisa para revelar que "todo ha ido bien" y que ahora "ya todo queda en manos de la justicia".

Además, la futbolista, que este mismo lunes anunció su fichaje por el Tigres de México después de 3 temporadas en el Pachuca, ha agradecido el trato recibido por los medios de comunicación durante todo el proceso y ha confesado que está "bien" y "fuerte".