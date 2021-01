Jennifer López aclama en español el Juramento a la bandera de Joe Biden

MADRID, 20 (CHANCE)

Jennifer López ha vuelto a dar qué hablar y en esta ocasión, como en tantas otras, de forma positiva. La cantante ha aclamado en español el Juramento a la bandera y lo ha hecho con orgullo en uno de los días más esperados: "Una nación, bajo Dios, indivisible, por libertad para todos"

De esta manera, Jennifer Lopez ha recitado en español el juramento de lealtad en la investidura de Biden durante su actuación en la toma de posesión. Y es que la celebrity se ha convertido en una de las protagonistas al aparecer con un look, muy contrario al de Melania Trump saliendo de la Casa Blanca.

En esta ocasión, la cantante ha lucido un conjunto blanco Chanel con el que ha dejado a todos los asistentes con la boca abierta. La artista ha interpretado el clásico 'This Land Is Your Land' de Woody Guthrie en la investidura de Joe Biden y lo cierto es que lo ha hecho de una manera impecable.

¿El look completo? un abrigo largo de color blanco de Chanel, combinado con una blusa transparente con un lazo en el cuelo y unos pantalones blancos también con lentejuelas. En su rostro, perfectamente maquillado, hemos podido ver unos pendientes de perlas de la firma Chanel.