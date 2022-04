Jennifer Lopez y Ben Affleck se comen a besos en plena calle

MADRID, 23 (CHANCE)

Que Jennifer Lopez y Ben Affleck están disfrutando del amor como si fueran dos adolescentes, es un hecho. Siempre que acuden a un evento público se dejan ver de lo más enamorados, compartiendo con todos sus seguidores momentos de complicidad y reflejando el amor tan grande que ambos sienten.

En esta segunda oportunidad no puede salir nada mal y lo cierto es que ambos están poniendo de su parte para que todo siga su cauce. Hace poco, los dos tortolitos anunciaban emocionados que se darán el 'Sí, quiero', así que lo único que podemos desearles es que esta vez sí se lleve a cabo ese compromiso que nos tiene enamorados a todos.

En estas imágenes podemos ver cómo la pareja se come a besos en plena calle y es que no pueden estar ni un solo momento separados. Si cada vez que hay una cámara delante de un photocall protagonizan momentos de película, cuando ambos no se dan cuenta de la prensa... se comen a besos como dos adolescentes.

Este 2022 es el año de sus vidas, 20 años después de haber estado comprometidos por primera vez, la pareja se convertirá por fin en marido y mujer. Los dos están viviendo uno de los mejores momentos personales y juntos han formado uno de los tándem amorosos más comentados a nivel internacional.

No hay duda de que el tiempo que han estado separados les ha venido bien para echarse menos mutuamente y ahora, que la vida les ha dado una segunda oportunidad y que sus caminos se han unido, no quieren perder el tiempo. De hecho, la revista HOLA publicaba hace unos días unas fotografías en las que les vemos buscando casa en Los Ángeles... están preparando todo para su nidito de amor.