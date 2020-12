Jesé Rodríguez entra en directo en 'La casa Fuerte' y declara su amor por Aurah Ruiz

MADRID, 3 (CHANCE)

Aurah Ruiz entraba el pasado domingo a La casa fuerte y lo hacía estando en el foco mediático por una polémica con Jesé Rodríguez. Su expareja, con el que tuvo muchas discusiones públicas y líos en los juzgados, volvió a iniciar una relación sentimental hace pocas semanas* pero la cosa se torció cuando la concursante le pilló siéndole desleal con otra chica, a la que conocía, en una villa.

El programa ha puesto unos vídeos donde hemos visto a la concursante llorar por esta situación que hemos comentado anteriormente y lo cierto es que no lo está pasando nada bien. El padre de su hijo le volvió a mentir y todo se fue por los aires. En dichas imágenes, Aurah le comentaba a Jorge Javier Vázquez que lo que más le preocupaba era: "Pues cómo se habrá quedado la cosa fuera, qué estará haciendo, qué estará pensando el papá de mi hijo".

Jorge Javier Vázquez interrumpía su conexión con la concursante para dar paso, ¡atención! a la llamada de Jesé Rodríguez, que estaba dispuesto a hablar con ella públicamente y darle ánimos: "Jorge me caes muy bien, pero yo quiero hablar con ella".

"Buenas noches bebé, cómo estás" empezaba diciendo el futbolista, Aurah, alucinada no daba crédito a que su expareja o pareja entrase en directo en el programa. Este no perdía el tiempo y le animaba: "Tenemos poco tiempo, escúchame, ya que estás ahí dentro, tienes que ganar ese concurso, escucha, he estado con el bebé está súper bien. Todo está bien, si estás feliz continúa, pero si estás allí lucha hasta el final".

Jesé Rodríguez le animaba a que siguiera en el concurso y que se dejara de preocupar por lo de fuera y entonces, Aurah le decía: "Yo lo voy a hacer bien, pero ¿tu lo vas a hacer bien también?" y el contestaba: "Siempre". Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier Vázquez entraba en la conversación y les preguntaba a los dos: "¿Vosotros estáis enamorados?" a lo que el futbolista respondía: "Siempre, por mi parte siempre".

El presentador no entendía nada porque recordemos que se supone que rompieron su relación por la infidelidad que tuvo el deportista, y preguntaba: "¿y tú quieres volver con ella?" a lo que contestaba: "No, es que ella entró conmigo, aunque lo niegue, ella se hace la fuerte, pero déjala".

Aurah ha terminado explicando la situación que tiene y ha confesado que no dijo la verdad cuanto entró en el reality: "Sí lo sé, yo no lo he dicho, yo tuve una conversación con él y antes de entrar dijimos que sí, pero que había una conversación pendiente. Sí que entramos, pero es que yo dentro de la casa no sé qué está pasando fuera. Ahora solo te pido que hagas las cosas bien, pero no puedo permitirme tener la cabeza fuera y dentro".