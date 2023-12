Jessica Bueno confiesa que está enamorada de Luitingo: "Un amor de adolescente, tan real que me da miedo"

La modelo se sincera como nunca y habla a corazón abierto de sus sentimientos por el cantante, que comenzaron mucho antes de lo que todos creíamos

MADRID, 21 (CHANCE)

Desde que regresó a la casa de 'Gran Hermano VIP 8' como jefa de campaña de Luitingo, Jessica Bueno está desconocida. Lejos de reprimir, ocultar o disimular sus sentimientos, la ex de Kiko Rivera ha decidido abrir su corazón como nunca y revelar que está 'enamorada' -o va camino de estarlo, es innegable, del artista sevillano.

Después de asegurar por activa y por pasiva que eran tan solo amigos, la modelo se ha rendido a la evidencia y, tras las reveladoras conversaciones que ha mantenido con el cantante -reconociendo que nunca se había sentido así e incluso haciendo planes para cuando termine el reality-, este miércoles se ha sincerado con Marta Flich en el confesionario durante la seminifinal del concurso y ha hablado por primera vez de amor.

"Cuando pasas por ciertos momentos de tu vida te cuesta abrirte más, mi intención no era esta al entrar, pero al estar aquí y tenerle a él... Cuando estamos juntos nos olvidamos de todo y he acabado hablando con él de cosas que pretendía hablar fuera antes de expresarme así y decidir nada", ha explicado tras ver un vídeo de sus últimos días con Luitingo.

Y ha sido cuando la presentadora le ha preguntado qué siente por el andaluz cuando Jessica ha gritado a los cuatro vientos sus sentimientos: "Yo misma no quería ni aceptarlo, no me quería parar a pensar porque sentía que era tan real que me daba miedo. Porque me da miedo abrir mi corazón de esa manera para no volver pasarlo mal, pero es verdad que él significa para mí algo importante". "Siento un amor de adolescente, es tan bonito y tan natural que no lo había sentido así nunca y da miedo" ha desvelado emocionada.

Sin embargo, por el momento la modelo prefiere ir paso a paso y, como asegura, "no me siento preparada" para afirmar si está enamorada. "Yo le he pedido paciencia y tiempo porque es algo difícil. Nos hemos conocido como a la antigüa, sin que haya sucedido nada y como mejores amigos... Me da tanto miedo perder eso tan bonito que tenemos que quiero hacer las cosas poco a poco" ha reconocido.

"Él ya ha dicho que va a luchar, que por muchos impedimentos va a estar ahí, yo voy a dejar que él haga lo que necesite hacer y yo ahí estaré también. Creo que me lo merezco" ha añadido, dejando entrever que cuando termine 'GH VIP' va a apostar porque lo suyo con Luitingo funcione.

Una conversación con Marta Flich que Jessica ha contado al sevillano que, pletórico, ha asegurado que el reality ya le da igual porque lo único importante para él en estos momentos es su incipiente relación: "Me da igual la semifinal, la final, el jefe de campaña, lo que me ha importado es verla, estar con ella, me ha hecho el más feliz del mundo", ha confesado.

MEDIADOS DE OCTUBRE, LA FECHA EN LA QUE JESSICA COMENZÓ A SENTIR ALGO POR LUITINGO

Las revelaciones de la ex de Jota Peleteiro no se han quedado aquí, ya que durante una conversación con Luitingo en la cama -menudo poder de contención el de la pareja, que ni siquiera se ha dado un beso por el momento- ha confesado el momento en el que se dio cuenta de que lo suyo no era solo amistad.

"Sentí una chispa. A mí me pasó grabando la serie de los médicos, ¿te acuerdas cuando acabábamos al final que nos poníamos todos juntos? La primera vez que ensayamos tú me cogiste por la cintura y ahí me entró como un calambre... las cosquillitas esas que te entran" le ha explicado, desvelando así que fue en torno al 10 de octubre cuando su corazón hizo 'click' y empezó a ver a su amigo de otra manera.

Puestos en materia, Luitingo -que no oculta que "flipa" con la maniquí "interior y exteriormente" y si dice que está enamorado "es por algo y porque no lo puedo evitar"- le ha preguntado qué se siente cuando alguien te dice que está "enamorado de ti" en las circunstancias en las que él se lo dijo a ella. "Entre vergüenza, alegría y miedo. Tú sabes también lo que pienso sin tener que decírtelo solo por como actúo contigo. Cuando salgamos de aquí ya te contestaré yo", ha admitido con una sonrisa cómplice.