Jessica Bueno y Luitingo, juntos tras la final de 'GH VIP': "Ella es mi mayor triunfo"

MADRID, 22 (CHANCE)

No pudo ser. A pesar de que los fans de Luitingo y Jessica Bueno se volcaron para que el cantante se hiciese con la victoria en 'Gran Hermano VIP 8', finalmente Naomi era la que se llevaba el codiciado maletín. Sin embargo, y como ha reconocido el sevillano, su verdadero premio ha sido conocer a la modelo y poder vivir con ella esta experiencia.

Tras protagonizar un romántico reencuentro en el plató del reality, y declararse mutuamente en directo revelando que van a apostar porque su relación funcione tras el final de esta aventura, la 'pareja' abandonaba las instalaciones de Mediaset para poner rumbo al hotel y pasar, por fin, su primera noche juntos sin cámaras.

Demostrando que ha encajado en la familia de Luitingo a la perfección, Jessica se dejaba ver charlando de lo más sonriente con los padres del artista antes de asegurar ante los micrófonos de Europa Press que a pesar del resultado final, "él es mi ganador". "Lo primero es que ha quedado segundo y con porcentajes súper similares, para mí* bueno, ya solo por ser como es ya para mí es un ganador" ha apuntado.

Tímida e incómoda con las preguntas sobre su relación, la ex de Kiko Rivera ha evitado confesar cómo se imagina la vida a partir de ahora con Luis, dejando en el aire si está tan enamorada como todos pensamos: "Dios mío. Bueno... nada. Esas cosas ya veréis, ya me conocéis. Poco a poco. Felices y muy orgullosos y ya se irá viendo" ha explicado, presumiendo orgullosa de lo guapa que es el intérprete de la banda sonora de 'Operación Camarón'. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Pletórico, Luitingo abandonaba Telecinco minutos después y, con una gran sonrisa, revelaba que Jessica ha sido su "mayor triunfo en Gran Hermano". "Personas así da gusto tenerlas" ha afirmado a su llegada al hotel, donde le aguardaba expectante la modelo sentada en un sillón del hall.

Después de intercambiar confidencias y gestos cómplices, la pareja ha subido junta a la habitación en la que, después de semanas conteniendo sus sentimientos, ¡han pasado su primera noche juntos!