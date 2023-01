Jessica Bueno rompe su silencio tras su divorcio de Jota Peleteiro: "Me siento con fuerzas de vivir"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Parecían la pareja perfecta pero, para sorpresa de propios y extraños Jota Peleteiro anunciaba a finales de noviembre, de modo unilateral y con un escueto mensaje publicado en sus redes sociales, su separación de Jessica Bueno después de una década juntos y dos hijos en común. ¿El motivo? Como mantienen diferentes medios de comunicación, la irrupción el pasado verano en la vida del exfutbolista de una camarera ibicenza llamada Miriam Sierra, con la que ya viviría en Bilbao.

Un durísimo varapalo para la sevillana que, muy enamorada del gallego, ha vivido los meses más dolorosos de su vida. Sin embargo, gracias al apoyo de sus grandes pilares, sus tres hijos - Francisco (fruto de su relación con Kiko Rivera), Jota Jr y Alejandro -, su familia y sus amigos más cercanos, recupera poco a poco la sonrisa y retoma con fuerza su profesión de modelo.

Y qué mejor lugar para volver que su Sevilla natal y con la cita flamenca por excelencia, Simof. Una reaparición por todo lo alto en la que Jessica, guapísima a pesar del peso que ha perdido tras su separación de Peleteiro, ha acaparado todas las miradas en los desfiles de 'Sara 15', 'Pilar Vera', 'Carmen Raimundo' o 'Sara Sanabria', derrochando belleza y pisando con fuerza y seguridad la pasarela.

"Hace ya tanto tiempo que estaba un poco nerviosa, pero bueno, al final es como volver a casa. Bueno, vuelvo a casa, entonces siempre que hago un SIMOF, salir a la pasarela, escuchar un flamenco, se me ponen los vellos de punta. Estoy superilusionada por volver, por estar aquí" ha confesado emocionada en las que son sus primeras declaraciones tras su ruptura.

Cerrada en banda a hablar de Jota Peleteiro, de su separación y de Miriam, la nueva pareja de su ex, Jessica sí ha reconocido que se encuentra en una nueva "etapa" de su vida y no le ha quedado más remedio que "adaptarmee y progresar": "Ya no soy una niña. Tengo 32 años, estoy contenta, me siento madura y con fuerzas de vivir mi día a día y pensando en mi trabajo* Pues eso, en mi felicidad" ha revelado.

Una felicidad que pasa por los proyectos profesionales que le esperan en los próximos meses, ya que a la empresa de organización de eventos que ha creado junto a una íntima amiga se une un regreso a las pasarelas que no ha sido puntual como esperábamos. "Seguramente pronto me veréis en otro tipo de desfiles, espero, aparte de flamenca y espero hacerlo igual de bien" ha adelantado, sin confirmar si será una de las modelos participantes en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Cibeles.

Por eso, y a pesar de lo complicados que han sido los últimos meses Jessica está convencida de que 2023 "va a ser muy bueno". "Tengo ilusión, estoy muy feliz, con muy buenos proyectos y muy bien acompañada y asesorada, que es muy importante también" ha explicado.

Por último, y tras ignorar las preguntas relacionadas con la nueva pareja de Jota, que habría asegurado que no tiene nada en su contra y que la respeta mucho, Jessica ha querido agradecer el apoyo que ha recibido desde su separación, emocionada al escuchar que es el ejemplo de muchas mujeres por cómo ha resurgido de sus cenizas en su peor momento: "Me alegro mucho".