Jessica Goicoechea y Marc Bartra, derroche de felicidad tras el challenge con el que han revolucionado Instagram

MADRID, 21 (CHANCE)

Jessica Goicoechea y Marc Bartra son una de las parejas del momento. Fue en verano de 2022 cuando surgieron los primeros rumores acerca de una posible relación sentimental entre la influencer y el futbolista, aunque intentando disfrutar de sus inicios alejados del foco mediático, el ex de Melissa Jiménez no lo confirmó hasta el pasado mes de enero, cuando coincidiendo con su cumpleaños compartió sus primeras imágenes en redes sociales con su nuevo amor.

Desde entonces, la pareja no oculta lo enamorada que está y las muestras de cariño han sido constantes entre ambos en las últimas semanas. ¿La última de ellas? El divertido (y complicadísimo) 'challenge' que Bartra ha publicado en su cuenta de Instagram haciendo malabares con Jessica en el gimnasio al ritmo de la canción 'Calm down' e invitando a sus seguidores a intentar imitarlos.

Unas imágenes con las que han demostrado que están en su mejor momento, y que se producen después de que la influencer hablase públicamente por primera vez del maltrato que sufrió, presuntamente, a manos de su ex, River Viiperi. Un paso al frente con el que ha intentado ayudar a todas aquellas mujeres que atraviesen por una situación similar, y tras el que el futbolista no dudaba en dedicarle unas preciosas palabras: "Valiente y empoderada a más no poder. ¡Ole tú! No puedo estar más orgulloso de ti" confesaba.

Este lunes la enamorada pareja ha reaparecido en Barcelona en el estreno del nuevo espectáculo del Mago Pop y, cómplices y sonrientes, nos han hablado de lo felices que están: "Todo muy bien" ha confesado Jessica mientras Marc, muy pendiente de su chica, ha reconocido el amor que siente por ella.