Jesulín de Ubrique cumple 47 años, lo que quiso ser y no fue

MADRID, 9 (CHANCE)

Jesulín de Ubrique cumple hoy 47 años y lo hace en un momento decisivo para su vida, en el que tiene que plantearse si seguir en plazas de toros o, por el contrario, retirarse y vivir de las rentas. Felizmente enamorado -así al menos confiesan estar tanto él como María José Campanario- no ha dejado ni un solo momento sola a su mujer y vive una vida de lo más plena con sus hijos...

El torero, que siempre quiso ser el número uno y que se le reconociera públicamente como una figura del toreo de las más importantes de nuestro país, no ha conseguido este deseo. Aunque también se le conoce por su profesión, el hijo de Carmen Bazán ha protagonizado múltiples polémicas en la prensa rosa y su nombre es más reconocido por ser el 'ex de'.

Y es que si bien recordamos, cuando Belén Esteban empezó a salir en televisión, toda la familia e incluso él, criticaban su comportamiento diciendo que se había aprovechado de su apellido y que siempre sería la 'ex de', pero al final, el que se ha quedado con ese adjetivo ha sido él y no ella. La colaboradora es una de las personas más importante en el ámbito televisivo y ha conseguido crearse su propio personaje público.

No corren buenos momentos por la vida del torero quien ha tenido que soportar la muerte de su padre hace unos meses y la de un primo suyo al que estaba muy unido. Pendiente de su futuro más cercano, Jesulín no sabe si retirarse o no de los ruedos. Tendremos que esperar a ver qué decide finalmente el marido de María José Campanario para saber cómo será su vida en los próximos años.