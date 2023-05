Jesulín de Ubrique prefiere no contestar a Belén Esteban

MADRID, 6 (CHANCE)

Jesulín de Ubrique ha regresado a los platós de televisión por la puerta grande: ha concursado en 'El camino a casa', se ha dejado ver por 'El Hormiguero', ha grabado una entrevista con Bertín Osborne para 'Mi casa es la tuya' y va a ser participante de 'MasterChef Celebrity'. El torero ha cambiado la actitud que tenía estos últimos años de su vida y ahora prefiere estar delante de las cámaras para llegar a los espectadores, pero... ¿a qué precio?

Belén Esteban ha sido una de las más críticas con esta vuelta de Jesulín a los platós, no porque le parezca mal que se gane la vida en televisión, sino porque en la entrevista que ha hecho para Bertín debe de lanzar algún dardo del que ella se ha enterado con anterioridad que le ha hecho explotar esta semana en varias ocasiones.

La colaboradora se mostraba hace unos días alegre de que ahora haya decidido ir de plató en plató porque le va a venir muy bien, puesto que "es un desgraciado, vende una felicidad que no tiene y yo no necesito nada, yo solo necesito que en vez de tres son cuatro y hay algunos que no tienen ni oficio ni beneficio y se les da todo y hay una que tiene una carrera, que se ha ido muy lejos".

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con el torero y preguntarle por todas estas declaraciones que la madre de su hija ha hecho en televisión, pero nos hemos encontrado con un hombre que, con paso firme, aguanta el chaparrón de la prensa y evita hacer cualquier tipo de comentario.

Ni cuáles son sus planes en Madrid, ni si va a reencontrarse con su hijas, ni qué le parece lo que ha dicho la Esteban de él en televisión... Nada de nada, el marido de María José Campanario tampoco ha querido desvelar si esta se va a dejar ver por la capital con su hijo pequeño Hugo.

"La gente de la familia no habla por miedo" explicaba Belén hace unos días en 'Sálvame' y añadía: "miedo a él y a que se le prohíba ver a la familia". De esta manera, parece que la colaboradora está cansada de aguantar los feos de su expareja y que nadie de la cara por ella ni por lo más importante de su vida... pero, ¿por qué guarda silencio el torero ante las cámaras si ha comenzado una nueva vida en los platós de televisión?