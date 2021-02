Jesulín de Ubrique reaparece tras el "choque de trenes" entre María José Campanario y Belén Esteban

MADRID, 8 (CHANCE)

Después de una tregua que ha durado más de lo que todos imaginábamos, la guerra ha estallado entre María José Campanario y Belén Esteban y, si alguien puede salir salpicado de la polémica es, principalmente Jesulín de Ubrique, casado con la castellonense desde hace dos décadas, pero padre de la hija de la "princesa del pueblo".

Las declaraciones de Campanario asegurando que tenía tres hijos sentaron fatal a la colaboradora, que el pasado viernes advertía a su archienemiga que mejor dejase el tema si no quería que estallase la tercera guerra mundial. Desde entonces, un cruce de insultos, reproches y veladas amenazas con las que tanto Belén como María José han dejado claro que no están dispuestas a callarse en esta ocasión y ambas están dispuestas a ir a por todas en su cruenta guerra pública.

El vídeo del día Fiscalía acota los delitos por

los que se juzga a Bárcenas

Pero... ¿qué opina Jesús Janeiro de esta tercera guerra mundial entre las dos mujeres de su vida? El exdiestro ha reaparecido de lo más tranquilo y, al margen de la polémica, continúa con su rutina como si la carta que ha publicado Campanario criticando a la madre de su hija Andrea no le afectase lo más mínimo.

Sin perder la sonrisa, y demostrando que la guerra no va con él - a pesar de que le afecta de lleno, puesto que Belén podría desvelar cierta información que le dejaría en muy mal lugar - Jesulín ha acudido, como cada día, a Ambiciones, donde se ha pasado la mañana trabajando.

A mediodía, y antes de poner rumbo a Arcos Garden para reencontrarse con María José Campanario, hemos podido preguntar al torero cómo lleva la polémica y si ha hablado con su esposa pero, en su línea, el ex de Belén Esteban ha evitado pronunciarse, dando la callada por respuesta a la guerra que ha iniciado la odontóloga co la madre de su hija Andrea. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!