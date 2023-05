Jesulín de Ubrique responde con una sonrisa a los durísimos ataques de Belén Esteban

MADRID, 4 (CHANCE)

La 'tregua' que Belén Esteban había dado a Jesulín de Ubrique en los últimos tiempos ha llegado a su fin. El regreso del torero a televisión por todo lo alto -además de protagonizar el primer programa de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne en Telecinco, participará en la próxima edición de 'Masterchef Celebrity' y ha visitado este miércoles 'El Hormiguero' con motivo del estreno de 'El camino a casa', un espacio de 'La Sexta' en el que se reencuentra con su pasado- ha provocado que la 'princesa del pueblo' estalle.

Incapaz de contenerse aunque su hija le ha pedido que no hable de ella ni de su (escasa) relación con su padre, Belén ha tachado a Jesús de "desgraciado" y ha asegurado que el "verdadero padre" de Andrea -de 23 años- es su marido, Miguel Marcos. "Vende una felicidad que no tiene. En vez de tres hijos son cuatro y es muy injusto. Hay algunos que no tienen oficio ni beneficio (en clara alusión a Julia Janeiro Campanario) y se les da todo y hay una que tiene una carrera con matrícula de honor y no se le da nada" se ha lamentado dolida y enfadada con el torero en 'Sálvame'.

Unas demoledoras declaraciones sobre las que le hemos preguntado a Jesulín tras su visita a 'El Hormiguero'. Lejos de responder a la madre de su hija Andrea, o de defenderse de las durísimas acusaciones, el marido de María José Campanario ha reaccionado con total indiferencia y no ha dudado en reírse al escuchar cosas tan fuertes como que Belén le ha llamado desgraciado.