Jesús Alba, alcalde de Checa, asegura que no le dan importancia a lo sucedido con Juan Ortega

MADRID, 8 (CHANCE)

Todo el mundo está tras Juan Ortega. No se le ve públicamente desde que el sábado pasado decidiese una hora antes de su compromiso matrimonial no casarse con Carmen Otte y su nombre suena con fuerza en los medios de comunicación que no han dudado en titular esta polémica como "la mayor espantá del torero".

Este viernes, conseguíamos hablar en exclusiva con el alcalde del pueblo de los padres de Juan Ortega, Checa, en Guadalajara, y nos comentaba cómo el pueblo ha recibido la noticia del torero: "no creo que le pase factura a nadie, son cosas que pasan y no creo que haya que darle más importancia".

Jesús Alba le restaba importancia a lo sucedido, asegurando que "yo creo que son cosas, cada uno tiene su vida quien la lleva la entiende no pasa nada, no le damos más importancia".

Además, el alcalde aseguraba que en el pueblo Juan es muy querido y Carmen Otte también ha ido en alguna ocasión junto a él, por lo que no queda otra que "respetar la decisiones de cada persona, la familia de esta chica nos consta que es de una familia sencilla y buena".

Eso sí, Jesús Alba nos dejaba claro que aunque ha ido al pueblo, no conoce personalmente a la cardióloga en persona: "No, no, no por la información que tenemos, la chica ha estado aquí alguna vez, no le ponía cara, pero una familia muy sencilla y buena por ambas partes".

Por último, el alcalde nos contaba la historia del torero: "Sus padres son de aquí del pueblo, es una familia de ganaderos muy querida del pueblo y al chaval todos le queremos. Una familia sencilla, ejemplar y muy querida en el pueblo. Su padre trabajaba fuera, se fueron del pueblo, pero en los veranos vienen y estamos orgullosos, claro, aquí varios del pueblo han sido toreros pero a nivel de Juan no ha llegado ninguno".