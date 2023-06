Jesús Álvarez sobre la reina Letizia: "Para mí toda la vida ha sido Leti"

MADRID, 26 (CHANCE)

Con una larga trayectoria profesional a su espalda, Jesús Álvarez recibe un reconocimiento en la IX Edición de los Premios Sancho Panza en los que reconoció que sigue trabajando mucho, aunque ahora ya no esté cara al público en los informativos de TVE. Echando la vista atrás, el periodista reconoce que la comunicación siempre ha estado muy presente en su vida: "He dedicado 47 años de mi vida a televisión solo, el resto ahora habrá que echarlo con otros medios y otras historias. Sigo ligado, es mi vida no sé hacer otra cosa".Después de haber compartido informativo con la etapa periodística de la reina Letizia, Jesús confesó que era muy buena trabajadora: "Fue una excelente compañera en la época en la que estuvo en televisión, una periodista de raza con mucha fuerza, muchas ganas". A pesar de su cambio de posición convirtiéndose en Reina de España, el periodista reconoció que le cuesta llamarle majestad: "No me sale, para mí toda la vida ha sido Leti, qué quieres que te diga. Yo con todos mis respetos, espero que no se moleste su majestad, pero no me sale llamarle reina ni majestad ni nada de eso. Siempre ha sido Leti y es como la hemos conocido en el trabajo, si es poco respetuoso pido humildemente disculpas".Asegurando que fue una excelente compañera a la que no le costó demasiado aprender de los que tenía a su alrededor, Jesús cree que también está siendo muy buena Reina: "Ella ha elegido su camino, me parecía muy buena periodista, pero sin lugar a dudas tendrá tareas más intensas ahora que la de periodista. Se perdió una gran periodista, pero se ganó una gran reina, esperemos que ella lo sienta así también".