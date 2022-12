Jesús Castro nos habla de sus planes profesionales a largo plazo

MADRID, 25 (CHANCE)

Jesús Castro asistía hace unos días a los Premios Forqué y en la alfombra roja no dudaba en atender a todos los medios que estaban allí. Muy sincero, el actor hablaba de cómo han sido sus últimos proyectos, pero también nos abría su corazón como nunca antes ha hablado en público.

En cuanto a cómo ha vivido la experiencia de interpretar a Paquirri en la serie 'Cristo y Rey', el actor se mostraba muy feliz del trabajo realizado ya que ha sido "un reto muy bonito" y ha aprovechado para dejar claro que "lo he hecho con mucho respeto, me gustó mucho la propuesta, ojalá que guste... espero que, a parte de a Isabel Pantoja, que se sepa que lo he hecho con el mayor respeto y que al público le guste la serie que va a estar muy bien".

Además, argumenta que "me ha impactado vestirme de luces en las ventas, yo creí que eso no iba a pasar en la vida. Paquirri marcó un antes y un después, hasta que no llegó nadie tiraba claveles. Paquirri llegaba y las chicas tiraban claveles, tenía que venir un chico a recogerlos y luego seguía con la corrida entonces es presión".

Con el corazón en la mano, Jesús se muestra de lo más desinhibido y transparente que nunca a la hora de hablar de su vida privada y de sus relaciones amorosas: "jamás hablo con nadie ni voy a hablar por Instagram. No ligo por Instagram, me gusta el face to face, me gusta como mira, como huele soy de la vieja escuela. Me hago mayor también. Claro ya no soy el niño".

Siendo muy discreto con su vida sentimental, el actor nos ha confesado lo difícil que es dejar a alguien a quien sigues queriendo: "¿dejar a alguien que quieres sabiendo que la quieres, os queréis mucho y la relación no va bien? Ahí es cuando la vida te da un guantazo y cuando maduras no con Instagram y filtros cuando vives la vida real es cuando empiezas a aprender las cosas reales".

Además, Castro nos ha asegurado que está muy contento con su soltería "está muy bien, depende, hay amigos que se casan y es como que dejan de vivir yo quiero una pareja que yo le procure libertad aún no siendo parte de ella, sí decidiera irse no sufro de celo, yo no puedo controlar según qué situaciones para qué voy a pensar lo que está pasando la mayor verdad es estar en libertad y tú no formas parte de tu libertad es el momento de coger las maletas e irte".

En otro orden de cosas, Jesús nos ha comentado que tiene previsto mudarse a México y que no piensa irse sin su perro, Zeus, al que considera su hijo: "donde vaya su viejo va él olvídate, de Zeus no me puedo separar, puedo separarme de mi madre, pero de Zeus estoy muy acostumbrado a tenerlo, claro ahora llego a casa tengo su cesto allí y él no está y me da un bajón prefiero que me dejen cuando tenga novia a que Zeus no esté, la verdad, eso es depresión y no que te dejen es si más Jesús estaba antes de que le dejaran yo sé quién soy independientemente de estar con alguien o no, si alguien viene que sea a sumar pero si va a igualar ni me interesa".