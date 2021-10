Jesús Garmendia da la cara por Ainhoa Arteta

MADRID, 3 (CHANCE)

Jesús Garmendia, exmarido de Ainhoa Arteta, da la cara por la soprano: "Es una persona fantástica, pero de eso yo no voy a hablar porque yo creo que lo que tienen que conocer es la artista, la conocen y es la mejor".

El jinete explica cómo está la madre de su hijo Iker y asegura que se está recuperando: "Está bien, está fenomenal, con el cariño de los suyos, que son muchos, y a parte la fuerza que ella misma tiene, ¿no? lo más importante, la fuerza de uno mismo y ella tiene una fuerza brutal o sea que no va a tener ningún problema en recuperarse y, por supuesto, con el cariño de su familia y de mucha gente que la quiere".

Garmendia resalta lo buena madre que es Ainhoa: "Sara ya es mayor, vive más independiente y, bueno, Iker es más pequeño y necesita de su madre y sabe que es la mejor. Obviamente Sara sabe que tiene una mujer estupenda, una madre estupenda".

En cuanto a sí está al tanto de lo que se ha dicho sobre el matrimonio de la artista y Matías apunta: "Uy, cuantas más informaciones tan raras es mejor estar lo más alejado posible y yo de verdad que lo estoy. Yo tengo una vida muy intensa y tampoco pierdo el tiempo en esas cosas y tampoco me gustan. No me gustan entonces la gente que me ha intentado decir algo le he dicho no, no hace falta que me digas nada. No quiero sabes nada, lo intuyo porque al final sabes cómo funcionan las cosas y nada más".

Jesús insiste en que su ex es una buena persona y una gran artista advirtiendo que el tiempo pone a cada uno en su lugar: "A cada uno el tiempo lo pondrá en su sitio y eso es impepinable. Eso la gente puede decir misa, pero eso es lo importante. No tengo ninguna duda que Ainhoa a nivel profesional volverá a ser la mejor como lo ha sido siempre y como lo que a mí me apaña que es nuestro hijo pues no tengo ninguna duda que es la mejor, o sea que".