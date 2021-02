Jesus Janeiro recuerda cómo fue su experiencia en 'Torrente'

MADRID, 24 (CHANCE)

Jesús Janeiro se ha sentado en el plató de 'El show de Bertín' y lo cierto es que nos hemos reído muchísimo al escuchar al torero hablar de cómo fue el rodaje de una de las películas de Torrente en el que él tenía un papel de protagonista: "Nunca me vi en una película, ni menos en la de Torrente" le confesaba al presentador.

Al principio, Jesús se asustó al ver el guión y le pidió a Santiago Segura que le explicara cómo era su personaje: "Cuando yo vi el tocho así pensé 'pero si yo voy leyendo y se me va olvidando'. El problema principal era meterme a memorizar el papel de mi personaje. Le dije que no quería un papel secundario, quería un papel de protagonista y me dijo que de co-protagonista".

El vídeo del día Pedro Sánchez admite el error de la desescalada de Julio 2020

A pesar de lo que le costó, tiene un buen recuerdo del rodaje: "Me lo pasé muy bien y económicamente Santiago se portó muy bien, llegamos a buen puerto" aunque asegura que disfrutó de la película una vez que se emitió: "Hacer una película es muy cansado ¡eh! Yo disfruté la película al mes de estrenarla, en Jerez, cuando fui a verla con mis hijos y al verlo pensaba 'no me ha costado nada hacer eso...'".

Como en todo rodaje, también hubo anécdotas: "Me pegaron un leñazo con unas llaves inglesias, en un garaje, fueron a pegarme y me dio un leñazo... eran de cartón, pero no veas tú. Y en la misma secuencia, Santiago me pegó una patada en los huevos que al día siguiente los tenía morados". El torero no se ha querido olvidar de su mujer, María José Campanario, que también participó en la película: "De rumana, en el cementerio, embarazada... eso fue improvisado, cuando me di cuenta estaba mi mujer con un bombo así... y me cogió medio de sorpresa".