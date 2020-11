Jesús Vázquez, sobre el caso Mainat: "Los que estábamos cerca pensábamos que podría pasar"

MADRID, 4 (CHANCE)

El vídeo del día Trump y Biden siguen intercambiando golpes con victorias en estados clave.



Trump y Biden siguen intercambiando golpes con victorias en estados clave.

Llevamos semanas hablando del caso Mainat, algo que jamás pensamos vivir y que de la noche a la mañana llegó a nuestras vidas hasta ahora. Jesús Vázquez amigo del productor ha querido ser cauto con su opinión, pero ¡atención! porque él, que estuvo cerca de la pareja, se imaginó que podía pasar algo así: "Es muy fuerte esa historia. Los que estábamos cerca pensábamos que algún día podría pasar algo parecido pero hasta aquí, no cuento nada más".

Como amigo de la familia, Jesús Vázquez no quiere dar muchos detalles sobre lo ocurrido porque, como bien hemos dicho tenía muy buena relación con el productor: "Yo vivía en Barcelona y he estado años con ellos, más con Tony pero mucho con Mainat. He estado en su boda y todo. Me vais a permitir que no hable, es un tema que por respeto a ellos que son muy amigos, a su familia y a su entorno. Es verdad que la realidad supera la ficción".

El presentador también nos ha querido hablar sobre cómo ha sido trabajar codo con codo con Isabel Pantoja: "Con todo lo que me habían dicho de Isabel Pantoja, me he encontrado con una profesional, trabajadora, entregada al programa, no nos ha puesto ninguna pega, no ha sido caprichosa ni difícil trabajar con ella. Una compañera más, creo que ha disfrutado mucho el programa, se lo hemos puesto muy fácil para que disfrutara, nunca la hemos puesto en situaciones incómodas ni le hemos sacado temas que o le gustaran, se ha sentido cómoda y se ha abierto, ha salido lo que se ve".

Tras celebrar el aniversario de boda hace poco, Jesús asegura que la paternidad no entra dentro de sus planes: "Tuvimos una época en la que os los planteamos seriamente pero luego nos dimos cuenta de que en realidad no sentíamos la llamada. Yo desde luego hace mucho que no y Roberto se lo estuvo planteando, igualmente tendremos que estar de acuerdo los dos. Yo decía si él lo desea mucho a lo mejor despierta ese deseo en mí pero nosotros somos muy felices con la vida que tenemos".

Y es que el matrimonio es feliz así, estando los dos juntos frente a todas las circunstancias de la vida y viajando todo lo que se pueda: "Somos unos locos de viajar, ser independientes, libres, no damos cuentas a nadie, entramos y salimos y cuando uno va a ser padre tiene que plantearse que todo eso cambia, que hay que sacrificar cosas y hay que poner la balanza. Yo me siento súper realizado, me siento feliz y no siento la llamada de ser padre".