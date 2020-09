Jesús Vázquez cumple 55 años convertido "en un chaval"

MADRID, 9 (CHANCE)

Sí, como lo oís. A pesar de no aparentar más que 35, Jesús Vázquez cumple hoy 55 años. Y es que la genética es así de caprichosa, y el presentador está ahora mejor físicamente que cuando le conocimos cantando "Y yo te besé" allá por el año 1993, que se dice pronto. El gallego, que siempre fue guapo, tiene sin embargo ahora ese toque interesante que da una madurez tan atractiva como la suya.

Como el propio Jesús no duda en confesar, se siente "como un chaval" y está encantado de cumplir años. Como no todo en la vida es el físico, y no queremos pecar de superficiales, diremos que no sólo por este motivo está de celebración, sino porque está en un inmejorable momento profesional. Y es que, además de haber estrenado "Idol Kids" con un impresionante éxito de audiencia, pronto se pondrá al frente de "Mujeres, hombres y viceversa".

Convertido en uno de los rostros estrella de Mediaset, Jesús disfruta además de un dulce momento personal. Casado desde 2005 con Roberto, están tan enamorados como el primer día y forman una de las parejas más atractivas del panorama masculino actual.