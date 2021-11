Jesús Vázquez se deshace en halagos hablando de su marido

MADRID, 3 (CHANCE)

Jesús Vázquez, uno de los presentadores más longevos de televisión, está de enhorabuena porque celebra sus dieciséis años de amor con Roberto y lo cierto es que siempre que hemos tenido oportunidad de hablar con él, refleja estar locamente enamorado. Una persona que ha encontrado el compañero perfecto para compartir su vida y apoyarse en él en sus peores momentos.

En cuanto a qué fecha es la que festeja con su marido, Jesús nos desvela que: "¿Te puedes creer que no sabía que era hoy? lo voy a explicar... nosotros tenemos tres fechas y yo celebro el día que nos conocimos que fue el 29 de junio de 2001 porque desde ese día estamos juntos. Ese día yo me lo ligué a mi marido, me lo llevé a casa y hasta ahora no nos hemos vuelto a separar. Esa noche él ya se quedó a dormir y ya se quedó para siempre en mi vida, entonces esa es mi fecha, ese es mi aniversario la noche que nos conocimos y la noche que hicimos el amor. Luego nos hicimos pareja de hecho cuando todavía no se había aprobado la ley de matrimonio homosexual y luego, el último que es hoy, nos casamos cuando se aprobó la ley, pero es verdad que se nos pasa... la gran fiesta de aniversario es el 29 de junio que este año la hemos celebrado por todo lo alto porque ya pudieron venir algunos amigos y pudimos hacer algo un poquito con más gente".

El presentador confiesa que los veinte años junto a su pareja se le han pasado volando: "No es nada, como dice la canción. Se me han pasado como un suspiro y eso es lo que me da un poco de vértigo y mi suegro me dice pues los próximos veinte, se te van a pasar más rápidos así que aprovecha cada segundo. El tiempo corre cada vez más rápido".

Muy buen amigo de Ana Rosa Quintana, Jesús Vázquez le manda todo su apoyo: "Yo me enteré también, estaba de viaje fuera y nada, que es muy amiga. Me he estado escribiendo con ella, no me quiero emocionar... te va a ir de maravilla, Ana, hoy en día esto se trata y se supera y por esto tiene que luchar ella ahora como luchó hace unos meses julia otero, que también es amiga, que he estado escribiéndome con ellas, dándoles ánimos y ahora está perfecta. Vuelve a la radio y yo me alegré muchísimo y ana también tiene que luchar un poquito, pero tiene un montón de gente que estamos ahí animándola y Ana, que vas a volver pronto a casa".

En cuanto a cómo pasará las Navidades: "Normalmente recibimos nosotros en casa porque es la más cómoda para juntarnos todos y al final somos los anfitriones nosotros, pero sí. Viene mi familia los que están aquí en Madrid, viene la familia de Roberto de Extremadura, viene también familia de Cádiz o sea que sí, nos juntamos todos aquí en mi casa".

El presentador asegura tener muy buena relación con sus suegros: "Muy bien, maravillosamente. Yo me llevo de perlas con mis suegros, los quiero muchísimo y entre los consuegros también se llevan muy bien o sea que la verdad que en mi casa en Navidad solemos estar todos de muy buen humor, no hay tensiones".