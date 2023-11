Jesús Vázquez se emociona a la hora de hablar del cáncer

MADRID, 16 (CHANCE)

Jesús Vázquez ha tenido hoy un día de lo más especial con la presentación del nuevo programa que presenta en Telecinco, 'Desnudos por la vida', que tiene como objetivo sensibilizar a los espectadores sobre la importancia de la prevención del cáncer, que llega a la parrilla el próximo miércoles 22 de noviembre.

El comunicador, que se ha mostrado muy pendiente estas últimas semanas de su amiga íntima, Nuria González, nos ha confesado cómo se encuentra la Socialité tras todas las especulaciones que ha habido con los hijos mayores de su difunto marido, Fernando Fernández Tapias.

"Es una mujer maravillosa, ella insisto, y su familia, sus hermanos, su hermana Yolanda, su madre Celinda, sus hijos Alma e Iván, es una familia y al propio Fernando, a la que yo quiero mucho" comenzaba explicando Jesús, quien se mostraba apenado por lo que han vivido recientemente.

El presentador conoce a Nuria desde hace 30 años, al igual que a su familia "porque tuve que ir a Palencia a hacer un bolo y su madre era alcaldesa, así nos conocimos, ella soltera y yo también, en un bolo, en un bolo en Palencia, que es su tierra, y entonces desde entonces surgió como una química que somos amiguetes, amigos de 30 años".

Por eso, Jesús asegura que conoce muy bien a su amiga y que "nadie me va a decir cómo es Nuria González como ser humano porque es maravillosa, ni cómo es su familia, y eso es lo único que te digo, está arropada, está pasando un momento muy difícil, los niños también".

Este programa, que tiene como objetivo sensibilizar acerca de la prevención del cáncer, Jesús rompía a llorar al hablar de esta enfermedad: "Claro, yo he pasado muchos cánceres de familia, de amigos, de amigas y (se emociona). No, no, ya está, ya está, ya está. Bueno, pero es que a veces no pasa nada, pero bueno, que todos hemos pasado por el cáncer, afortunadamente yo no, pero sí amigos y familiares y son historias difíciles, entonces por eso me animé tanto a hacerlo también, ya está, ya se me ha pasado".

Por último, el presentador hablaba maravillas de Anabel Pantoja, quien lo ha dado todo en este espectáculo y nos ha asegurado que "hemos descubierto la vis cómica de Anabel que a veces en los programas, yo eso le decía 'cariño, es que siempre estás discutiendo y peleándote, con la prensa, con los programas, en los grandes hermanos, en los Sálvame, siempre te hemos visto enfadada'".

Sin embargo, nos comentaba que la influencer ha dado su mejor versión: "Tiene una vis cómica y payasa, y nos ha hecho reír a todos, y todo el rato hacía bromas, y todo el rato hacía... Ella misma se ríe de sí misma, de su cuerpo, de sus curvas, de todo".