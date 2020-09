Jesús Vázquez habla por primera vez sobre cómo vivió su madre el 'caso Arny'

MADRID, 11 (CHANCE)

Ya nos lo dijo Bertín Osborne hace unos días, esta nueva temporada de Mi casa es la tuya es de lo más prometedora. Y lo cierto es que después de la entrevista que hizo Lydia Lozano el viernes pasado, hoy nos ha sorprendido el testimonio de Jesús Vázquez. El presentador se ha sentado con el cantante y ha hablado sobre toda us vida y por supuesto, de los momentos más difíciles cuando estuvo implicado, injustamente, en el caso Arny.

Jesús Vázquez se ha mostrado de lo más emocionado posible al recordar cómo lo pasaron sus seres queridos, en especial, su madre. La madre del presentador padecía cáncer en esos momentos y cuando salió esta polémica, su estado de salud empeoró porque le afectó mucho la implicación de su hijo.

El presentador de MyHyV ha confesado que tuvo una gran idea junto con sus hermanos para animar a su madre. Todos llevaron a cabo un teatro y se inventaron, antes de que saliera la resolución del caso, que el juez había declarado que Jesús Vázquez era inocente y no tenía nada que ver con esa polémica. Todos los hermanos se juntaron y le dieron la buena noticia a su madre y así, conseguir que ella se enfrentase a la enfermedad de otra manera.

Jesús Vázquez no puede evitar las lágrimas y, muy emocionado, cuenta que su madre falleció al día siguiente de hacer este teatro delante de ella. Una dura noticia que sucedió en pleno proceso y que le derrumbó. Y es que el presentador no puede decir que el karma no existe ya que con el paso del tiempo, al declararle inocente, pensé que lo que había hecho con su madre era adelantarle la buena noticia que tanto esperaba.

Su madre fue la persona que peor lo pasó, pero también encontró ángeles de la guarda, como Jorge Cadaval, quien le abrió las puertas de su casa y le enseñó a salir a la calle con la cabeza bien alta defendiendo su inocencia. De esta manera, el presentador de televisión se ha quitado un peso de encima, hablando por primera vez en televisión sobre cómo vivió los dos peores años de su vida y explicando cómo le marcaron.