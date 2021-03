Jiménez-Becerril acusa a Sánchez de buscar la "foto" con el acto de destrucción de armas cuando "ETA está muy viva"

Ve una "tomadura de pelo" que se invite a las víctimas cuando apenas hay interlocución con ellas y se están acercando a presos de la banda

La diputada del PP por Sevilla Teresa Jiménez-Becerril ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de buscar una "foto" con el acto de destrucción de armas de ETA cuando, a su juicio, la banda terrorista "está ahora muy viva". Además, ha asegurado que es una "tomadura de pelo" que se invite a las víctimas cuando no hay interlocución habitual con ellas y cada semana se están acercando presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco sin "cumplir los requisitos".

Así se ha pronunciado tras el acto simbólico organizado en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid) en el que se ha escenificado la destrucción de más de 1.300 armas pertenecientes a organizaciones terroristas, entre ellas las usadas por una decena de comandos de ETA desarticulados entre 1978 y 2002.

El presidente del Gobierno ha defendido la memoria de las víctimas de los GAL, ETA o Grapo durante este acto, que no ha contado con la asistencia de los líderes de la oposición ni los expresidentes del Gobierno, que estaban invitados.

DICE QUE NO PUEDE "BLANQUEAR" LO QUE ESTÁ HACIENDO

En declaraciones a Europa Press, Jiménez-Becerril ha señalado que Sánchez ha buscado un "escenificación y espectáculo" con la destrucción de armas de ETA cuando está "acercando a presos" de la banda y "acordando con el PNV y Bildu transferir la competencia de prisiones". "Nosotros sentimos que ETA está ahora muy viva", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que no se puede pedir a víctimas como es su caso que acudan a este acto cuando el Gobierno "está acercando todos los viernes a cinco terroristas de ETA" y las cartas de arrepentimiento que alegan "son falsas". "Es lo nunca visto", ha afirmado, para quejarse de que se llame ahora a las víctimas cuando habitualmente "no se reúnen con ellas" ni se mantiene comunicación.

"Yo no voy a prestarme a aplaudir a Sánchez hoy cuando mañana viernes me llegará una comunicación de traslado de presos de ETA, la mayoría de ellos con delitos de sangre. Yo no soy hipócrita y no puedo blanquear a Sánchez para que se dé un baño de masas cuando luego está pactando con Bildu", ha señalado.

PIDE AL GOBIERNO EL MISMO CELO CON LOS CASOS SIN RESOLVER

Además, la diputada del PP --cuyo hermano, el concejal Alberto Jiménez-Becerril fue asesinado por ETA el 30 de enero de 1998 junto a su mujer Ascensión García-- ha pedido al Gobierno que tenga "el mismo celo" para "mover la investigación de más de trescientos crímenes de ETA sin resolver y que están parados".

También ha solicitado al Gobierno que impida los homenajes a miembros de ETA y ha criticado que se plantee eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo, algo que, a su juicio, deja a las víctimas "muy vendidas".

"Sánchez hoy quería llevarse su foto a nivel nacional e internacional y nosotros (las víctimas) de comparsa. Que no cuente conmigo", ha espetado al presidente del Gobierno, para añadir que el presidente del Gobierno no tiene "autoridad moral" para hacer este tipo de actos después de los pasos que ha ido dando esta legislatura.