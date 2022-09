JJpD pide a Batet que reanude el proceso en el Congreso para renovar el CGPJ y ella se compromete a impulsar el diálogo

La presidenta del Congreso comparte la "preocupación por la situación de bloqueo"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El miembro del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha pedido este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que reanude el proceso en la Cámara Baja para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que Batet, por su parte, se ha comprometido a redoblar los esfuerzos y a impulsar el diálogo.

Rodríguez ha celebrado en declaraciones a los medios la "productiva" reunión que la asociación ha mantenido con la propia Batet, a quien tanto él como la portavoz de JJpD, Ascensión Martín, han planteado su "preocupación por la falta de renovación después de cuatro años".

Así, la asociación ha reclamado a la Presidencia del Congreso que adopte las medidas necesarias para "reiniciar ese procedimiento". "Nos ha explicado las dificultades que supone. Nos ha trasladado la voluntad para adoptar esfuerzos y que los grupos lleguen a un acuerdo", ha anunciado.

"Ella lo que sostiene es que como presidenta va a hacer todos los esfuerzos necesarios para aplicar el artículo de la ley orgánica del Poder Judicial que sostiene que es necesario un esfuerzo por parte de las presidencias", ha detallado Rodríguez.

La asociación se refiere, en concreto, al artículo 568.1 de la citada ley, que dispone que "los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo". "Ese plazo está sobradamente superado y, en opinión de este colectivo, hay que proceder a terminar las entrevistas a los candidatos a vocal del CGPJ y celebrar cuantos plenos sean precisos hasta que se alcance la designación con la mayoría legal", ha incidido JJpD.

En esta línea, Rodríguez ha explicado que Batet les ha señalado que "ha habido varios intentos de conversación con los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, tanto separados como conjuntos". Unos movimientos, les ha asegurado la presidenta de la Cámara Baja, que van a continuar.

ADOPTAR MEDIDAS DESDE LAS CORTES

"No solo hay que plantear esos esfuerzos sino convocar plenos para que haya o no renovación, pero que se ponga de manifiesto qué grupos quieren y cuáles no", ha afirmado Rodríguez.

En este contexto, JJpD ha criticado que haya un grupo parlamentario, el 'popular', que sostiene que para cumplir la ley del Poder Judicial es necesario previamente que se reforme. "No estamos de acuerdo con esa posición, pero también tenemos preocupación porque desde las cortes no se adopten medidas para seguir el procedimiento que en su momento se interrumpió", ha apuntado.

Además de estas cuestiones, JJpD ha planteado a Batet "los problemas" que provoca a la Administración de Justicia y los tribunales una "situación preocupante", que lleva a que, por ejemplo, "cada vez haya más vacantes en el Supremo".

EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN "NO ADMITE EXCUSAS"

"A los ciudadanos está suponiéndoles un coste y se trata de que desde las Cortes se contribuya a que este proceso acabe de una vez y el Consejo General del Poder Judicial pueda renovarse cuanto antes", ha apostillado.

La propia Batet ha asegurado en su cuenta de Twitter tras el encuentro que comparte con JJpD la "preocupación por la situación de bloqueo en la renovación del CGPJ". "El cumplimiento de la Constitución no admite excusas ni dilaciones y preservar la institucionalidad del país es prioritario", ha añadido.

Por otro lado, Edmundo Rodríguez ha sido preguntado acerca de la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, con quien no se han reunido. "Lo que teníamos que decirle se lo dijimos el año pasado", ha aclarado, negando que lamenten no haber mantenido un encuentro con él.

"Él manifiesta que lo primero es renovar el Consejo cuanto antes y después afrontar el proceso de consenso para alcanzar reformas que sean precisas. Ese es el mensaje que planteamos y se comparte con el resto de asociaciones judiciales. Renovación ya y luego un proceso de diálogo para alcanzar consenso", ha zanjado.