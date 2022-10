JJpD plantea renovar "inmediatamente y en su integridad" el CGPJ y, después, abrir un proceso para mejorar su elección

Cree que sería "terrible" que el Consejo continuara en interinidad y no ve "razonable" que se exija "modificar la Ley para cumplirla"

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El integrante del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Edmundo Rodríguez Achútegui, ha planteado que, tras la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se proceda a la renovación "inmediata y en su integridad" del órgano de gobierno de los jueces y, después, en su caso, se abra un proceso para acordar una mejora en su elección. Además, cree que sería "terrible" que el Consejo continuara en interinidad y no ve "razonable" que se exija "modificar la Ley para cumplirla".

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez Achútegui ha señalado que la dimisión de Lesmes es "una oportunidad" para que se proceda a la renovación del máximo órgano del gobierno de los jueces después de que "lleve cuatro años caducado", algo que "no es normal en el funcionamiento de las instituciones".

El magistrado ha recordado que la renuncia de Lesmes ha provocado la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y espera que "sirva para que se concrete un acuerdo" que permita renovar el CGPJ que, según ha destacado, es "el órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado, y es muy importante para que las instituciones no sigan sufriendo".

Tras emplazar a "no mirar al pasado", sino al futuro, ha subrayado que "ahora lo esencial es que esta situación inédita, en la que se produce una crisis institucional, porque uno de los tres poderes del Estado deja de tener en actividad a su presidente, se supere".

A su juicio, la superación de esta situación debe pasar por "alcanzar un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios". "Por lo tanto, si todo esto desemboca en esa renovación y que se consiga por fin, después de cuatro años, que el Consejo General del Poder Judicial tenga la conformación que la Ley y la Constitución disponen, nosotros lo vamos a considerar positivo", ha asegurado.

"SERÍA TERRIBLE"

No obstante, cree que "sería terrible que, después de estos gestos, finalmente no se procediera a la normalización" del CGPJ. En cuanto al sistema de elección, ha apuntado que, "como en cualquier materia, las normas se pueden mejorar", pero no considera "razonable que se pida que, para cumplir una Ley, haya que modificarla".

En este sentido, ha precisado que, en la actualidad, la Constitución establece que la elección de los vocales se haga a través del sistema de elección parlamentaria, algo que está regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, "que precisamente fue aprobada por un Gobierno del PP".

Edmundo Rodríguez Achútegui ha afirmado que la mayoría de las asociaciones judiciales defienden que "lo fundamental" es que, en primer lugar, es que "se renueve inmediatmente el órgano" como consecuencia de la dimisión de Lesmes, y que, después, si así lo consideran las fuerzas políticas, "se inicie un proceso de diálogo para buscar un consenso que permita introducir cambios o mejoras".

"Pero lo que no es aceptable es que se pongan condiciones para cumplir con lo que el ordenamiento jurídico establece. Tenemos una regulación vigente, es la que se debe aplicar y, a partir de ahí, todo es mejorable y se puede hablar de cualquier tipo de reforma", ha subrayado.

Para el magistrado, "quizá una solución sea esa: renovar inmediatamente el CGPJ y, a continuación, abrir un proceso en el que los distintos grupos parlamentarios, con el apoyo de las asociaciones judiciales, indaguen fórmulas para establecer un sistema que lo haga de más calidad, más transparente y permita que todo el mundo esté más satisfecho con la forma en que debe designarse".

En su opinión, hay que renovar el órgano de gobierno de los jueces "en su integridad", sin recurrir a "soluciones imaginativas que luego traen consecuencias constitucionales". "Es mucho más eficiente cumplir la norma tal y como está, que el Senado elija 10 juristas y jueces, que el Congreso elija 10 jueces y juristas, y que se conforme el Consejo con una incorporación de nuevas personas que garanticen un funcionamiento normal, distinta a la situación de anormalidad institucional en la que ahora estamos instalados", ha apuntado.

SUSTITUCIÓN DE LESMES Y EL TC

Rodríguez Achútegui ha manifestado que este es el objetivo primordial "y no quién suceda" a Carlos Lesmes en su cargo. "Lo demás son entretenimientos que no llevan a ningún sitio", ha indicado.

El miembro del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia esperan que el Tribunal Constitucional "no participe de la situación de interinidad que tienen la actualidad el CGPJ, que los vocales del Consejo designen a los dos magistrados que tienen que designar, y que no contagien esa situación en la que viven de interinidad durante cuatro años a otro órgano constitucional".

"Sería terrible y causaría un enorme daño al Estado de Derecho porque, al final, el TC es el órgano que garantiza el amparo de los derechos fundamentales y debe estar conformado con plenitud, con la totalidad de sus integrantes, y estar en la precariedad en la que vive desde hace unos meses".