Joan Garriga (Vox) defiende votar sobre ilegalizar partidos independentistas, al ser preguntado por el PNV

Lamenta que la gobernabilidad de España dependa de Junts, "un partido de golpistas"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha reivindicado su propuesta de consultar a los ciudadanos en referéndum sobre si reformar la ley de partidos para ilegalizar partidos independentistas, al ser preguntado por la negativa del PNV a negociar sobre un Gobierno de PP con Vox.

"Consideramos que los partidos separatistas nunca piensan en el conjunto de España, y por eso una de nuestras propuestas estrella es consultar a los españoles si ilegalizar aquellos partidos que rompen nuestra soberanía", ha dicho este martes en rueda de prensa en el Parlament, preguntado por esa negativa.

Sobre si cree entonces que habría que ilegalizar al PNV, ha respondido que no le corresponde a él decir si es o no un partido a ilegalizar, sino que --ha dicho-- lo harían los tribunales conforme a la ley que saliera del resultado de ese referéndum: "No me toca a mí decir si toca ilegalizar o no al otro".

"UNA PENA" DEPENDER DE JUNTS

También ha dicho que es "una pena" que la llave de la gobernabilidad en España la tenga Junts, que con 7 diputados puede ser decisivo para facilitar un gobierno de coalición PSOE-Sumar.

"Una pena que el Gobierno de España dependa de un partido de golpistas y de una persona que está fugada de la justicia y que se cree más que los demás, y no quiere comparecer ante los tribunales como un ciudadano más", ha añadido.