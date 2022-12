Joan Manuel Serrat inicia su despedida en Madrid con emoción

MADRID, 8 (CHANCE)

Joan Manuel Serrat ofreció este miércoles, ante 12.000 personas, el primero de los tres conciertos que dará en el WiZink Center antes de su retirada de los escenarios. Una vez más, el artista ha despertado la emoción de su fiel público con un repaso de los clásicos que ha creado en su medio siglo de histórica carrera, canciones que para muchos son de esas que se meten "en la entretela del alma".

Ante un estadio en 'sold out' con 12.000 personas, el del Poble Sec ha sido aplaudido y llorado, como ya ha ocurrido en las decenas de conciertos de su gira mundial 'El vicio de cantar. 1965-2022', que empezó el pasado abril en Nueva York, y ha recorrido América Latina - con hasta siete conciertos en Argentina y México- y España, donde concluirá el tour en Barcelona. Será su adiós definitivo de los escenarios, pero no de la música porque, tal y como ha resaltado en varias ocasiones, seguirá componiendo.

El cantautor catalán contó con un espectador de lujo, el viudo de Almudena Grandes, el poeta Luis García Montero, quien se dejó ver entre el público, fan incondicional del artista.

Joan Manuel sorprendía con sus sinceras palabras de agradecimiento a su público: "que gusto que estén aquí y poder darle las gracias por acompañarme hoy como lo han hecho tantas hermosas ocasiones sepan que estoy despidiéndome de ustedes, de una ciudad que tanto amor me ha dado, tanta complicidad, me despido pero despidiéndome con alegría que quede claro que la alegría va por delante, va por delante, he podido disfrutar de muchos años de una carrera plena, divertida, he sido feliz, me han ocurrido cosas realmente maravillosas que difícilmente hubiese seguido el camino marcado y hubiera llegado, como mucho, a profesor adjunto en una universidad de provincia... Damas, caballeros olvídense de la nostalgia que podamos arrastrar, la melancolía déjenla a un lado y súbanse a la moto que estamos a punto de arrancar, muchas gracias, buenas noches y sean felices".

Poco antes de cumplir 79 años, con medio siglo de carrera y decenas de reconocimientos como el Grammy Latino de Honor o la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, Serrat cerrará su gira de despedida en su hogar, Barcelona, el 23 de diciembre, pero antes de ello ofrecerá otros dos conciertos en el WiZink Center de Madrid los días 13 y 14 de diciembre, fechas que también se encuentran en 'sold out' con 12.000 asistentes por noche.