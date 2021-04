Joan Maria Nin, nuevo presidente del andorrano MoraBanc

Lluís Alsina, nombrado consejero director general, primer ejecutivo del grupo

La junta de accionistas del andorrano MoraBanc ha acordado la incorporación de Joan Maria Nin como nuevo presidente no ejecutivo de la entidad a partir del próximo 1 de mayo, según ha informado la entidad mediante un comunicado de prensa este miércoles.

De acuerdo con la autorización de la Autoridad Financiera Andorrana (AFA), Nin releva en el cargo a Pedro González Grau, que cierra una etapa de siete años en MoraBanc, primero como consejero delegado, y en los últimos tres años como presidente.

En la nueva estructura de gobierno de la entidad bancaria, Lluís Alsina queda como consejero director general, y accede al Consejo en sustitución de Joan Quera, que finaliza su mandato.

Alsina asume así la función de consejero director general, primer ejecutivo del grupo MoraBanc, informa el banco.

CULMINACIÓN DEL PROCESO DE RENOVACIÓN

Con estos nuevos nombramientos, MoraBanc culmina el proceso de renovación de sus estructuras de gobierno corporativo, "siguiendo las mejores prácticas del sector".

Recientemente se produjeron las incorporaciones de los consejeros independientes José Manuel Lara y Gilbert Saboya, de tal manera que el consejo de administración queda compuesto de cinco consejeros independientes, tres consejeros dominicales y un consejero ejecutivo.

JOAN MARIA NIN

Nin, nacido en Barcelona el año 1953, es abogado economista por la Universidad de Deusto y Master of Laws por la London School of Economics and Political Sciences.

Ha sido director general del Santander Central Hispano (1980-2002), consejero delegado del Banc Sabadell (2002-2007), director general de La Caixa (2007-2011) y vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, Criteria y Fundación La Caixa (2011-2014).

Actualmente forma parte de distintos consejos de administración como los de Intínere Infraestructuras, Pormociones Habitat y Société Générale.

"Nin tiene una experiencia dilatada en el sector bancario y consejos de administración, que aportará un impulso más al gobierno corporativo del banco", afirma MoraBanc.

LLUÍS ALSINA

Alsina se incorporó al banco andorrano como director de estrategia en el 2015 "para liderar la transformación digital de MoraBanc y el plan estratégico de transformación y crecimiento de la entidad".

En el 2018 fue nombrado director general para liderar el segundo plan estratégico, "que culminó en 2020 con el cuarto año de crecimiento de beneficios consecutivo", destaca el grupo andorrano.

Alsina es licenciado en ingeniería superior industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya, máster en economía y dirección de empresas por el IESE, es titulado de CEFA y ha seguido el programa avanzado en management (AMP) de la Harvard Business School.

PRIMER PRESIDENTE EXTERNO A LA PROPIEDAD

Por otro lado, ha finalizado su mandato Pedro González Grau, el primer presidente de MoraBanc que no pertenece a la familia propietaria de MoraBanc.

En 2014 entró como consejero delegado y inició un proyecto "de profunda transformación del banco, que se ha consolidado después de acceder a la presidencia, con un crecimiento recurrente del beneficio en los cuatro últimos ejercicios".

"El Consejo y la junta de accionistas agradecen al presidente saliente, Pedro González Grau, su compromiso con la entidad, su visión y liderazgo y los excelentes resultados obtenidos durante sus años de dedicación al banco", concluye MoraBanc.