Joana Sanz confirma que la relación que mantiene con Dani Alves está "bien"

MADRID, 29 (CHANCE)

Después del intercambio de cartas en las que ambos dejaban claro sus sentimientos, Joana Sanz y Dani Alves han paralizado los trámites de divorcio. Una información contada por Leticia Requejo en 'TardeAR' durante el día de ayer que volvía a poner sobre la mesa la gran polémica de la separación entre la modelo y el exfutbolista.

No solo no sigue adelante el divorcio, sino que Joana ha decidido hacer las maletas y mudarse a la casa familiar en Barcelona, demostrando así que la relación entre ambos sigue adelante y su total apoyo a Alves tras la presunta agresión sexual que habría cometido el pasado mes de diciembre.

Hoy, Europa Press ha podido hablar con Joana y preguntarle por estas informaciones, y lo cierto es que nos ha sorprendido su actitud ante las cámaras porque, lejos de guardar silencio, ha hablado como nunca antes en estos últimos meses.

La modelo ha confirmado que ya se ha mudado a Barcelona, a la casa familiar que compartía con el futbolista: "Ya me fui, hace rato" y que sigue yendo a ver a Dani a prisión a pesar de que no se le haya visto: "Tampoco habéis ido, o sea que no me digan que no me habéis visto porque por ahí no ha ido nadie".

Eso sí, el tono cambiaba cuando le preguntábamos por la paralización de su divorcio, dejando claro que "una cosa no tiene qué ver con la otra, esas son mis cosas" y reflejando así que de eso no iba a hacer ninguna declaración.

Además, Joana ha asegurado que sigue teniendo relación con él: "Sí, claro" y que, lejos de estar distanciados, están mejor que hace unos meses: "La relación está bien, normal". Por último, ha confirmado que sigue apoyando ciegamente a su todavía marido y que cree en su versión: "Yo sí".