Joana Sanz desaparece de las redes sociales: "No sé si volveré"

MADRID, 2 (CHANCE)

Joana Sanz no puede más. Hace escasamente unos minutos ha compartido en su perfil de Instagram una publicación a modo de comunicado en el que informa a todos sus seguidores que desaparece de las redes sociales para evitar seguir estando en el foco mediático tras la polémica con su exmarido, Dani Alves.

La modelo se ha mostrado de lo más sincera y ha asegurado que no puede seguir con esta presión mediática porque le está pasando factura en su vida personal y desea continuar con todos sus proyectos en un segundo plano sin ser perseguida por los medios de comunicación ante las diversas noticias que afectan a Alves.

Joana ha asegurado en su perfil de Instagram que debido al "acoso mediático" que está siendo sometida ha tomado la decisión de "dejar de utilizar mis redes sociales" con la finalidad de que "los medios de comunicación dejen de esperarme en aeropuertos, fuera de mi casa u hoteles...".

La modelo desea que "todo este cese" porque "está afectando a mi salud mental y a mi vida social" ya que "no soy una persona que viva de exponerse públicamente" ya que eso "me causa ansiedad y no es para mí". Además, ha asegurado que su trabajo no tiene nada que ver con el ámbito periodístico y "lo puedo realizar lejos de los focos mediáticos".

Joana se ha despedido en sus redes sociales agradeciendo "a todas las personas que me han apoyado con mensajes preciosos de ánimo y que incluso me han abrazado por la calle sin conocerme". La modelo tiene claro que "es tiempo de desconexión" y que por ahora "no sé si volveré por aquí".