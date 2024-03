Joana Sanz, drástica y llamativa decisión ante la inminente libertad de Dani Alves

MADRID, 21 (CHANCE)

Dani Alves ha recibido la mejor de las noticias. Este miércoles la Audiencia de Barcelona ha acordado su prisión eludible bajo fianza de un millón de euros -o lo que es lo mismo, su libertad provisional hasta que su sentencia sea firme- tras ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de la ciudad condal el 30 de diciembre de 2022.

Al tener todas sus cuentas embargadas el futbolista ha pedido ayuda a su entorno más cercano y, como aseguran diferentes medios de comunicación, será el padre del también brasileño Neymar Jr. el que deposite en el juzgado la millonaria fianza este jueves, fecha en la que previsiblemente veremos a Alves abandonando la prisión de Brians 2 en la que lleva desde enero de 2023.

Una libertad con la que pocos contaban, que piensan recurrir tanto la Fiscalía como la defensa de la víctima, y a la que la familia del propio Dani, su madre y sus hermanos, han reaccionado eufóricos en redes sociales, insistiendo en la inocencia del jugador. Y aunque se esperaba que Joana Sanz se manifestase sobre esta inesperada salida de la cárcel de su marido, la modelo ha tomado una drástica y llamativa decisión: ha eliminado su cuenta de Instagram, que se había convertido en su ventana al mundo desde que el futbolista fue detenido por presunta violación.

Un movimiento con el que la canaria deja entrever que prefiere mantenerse al margen y en un discreto segundo plano en este momento clave para Alves, al que ha apoyado de manera incondicional durante el último año. "Seguimos casados. En un momento se habló de divorcio pero él no me lo quiso dar. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento" confesaba Joana en '¡De viernes!' el pasado noviembre.

Una vez que Dani salga de la cárcel este jueves, a su mujer no le quedará más remedio que mover ficha, ya que el brasileño regresará al domicilio conyugal. Un impresionante chalet en una de las zonas más exclusivas de Barcelona en el que reside actualmente la modelo y donde el jugador ha puesto el arraigo para ser localizado.

Aunque por el momento Joana no se ha pronunciado -y parece que no tiene en mente hacerlo tras desactivar sus redes sociales- el programa 'Así es la vida' ha asegurado que no tiene ningún tipo de intención de volver a compartir techo con Alves, por lo que se especula con que podría abandonar la casa o incluso, una vez que el brasileño está en libertad provisional, pedir el divorcio.