Joana Sanz habla abiertamente sobre el complicado momento que vive

MADRID, 23 (CHANCE)

Después de su entrevista en '¡De viernes!', Joana Sanz ha colgado unos stories en su perfil de Instagram hablando del momento en el que se encuentra y respondiendo a varias preguntas que sus seguidores le han lanzado a través de la pantalla. De lo más sincera, la modelo ha asegurado que está intentando salir adelante a pesar de haber vivido el momento más complicado de su vida.

En primer lugar, Joana aseguraba que "no creo en la monogamia" aunque "por la parte de la mujer sí porque somos más sentimentales, si tenemos una mala etapa se soluciona", pero en cambio "el hombre busca más una vía de escape rápida, necesita algo nuevo y algo fresco que les haga olvidarse de esa carga".

Además, también ha respondido a preguntas más íntimas, como por ejemplo, cuánto lleva sin mantener relaciones sexuales, desvelando que "menos de lo que creen" y también a qué le pide al 2024: "Salud y paz mental".

En cuanto a la entrevista que ofreció en televisión hace unas semanas, Joana comentaba que "estaba muy tensa, no me gusta exponerme, pero me dio mucha pena porque se suponía que íbamos a hablar de mí, de mi carrera, de cómo he superado algo tan duro, algo que pudiera aportar a otras personas... pero era evidente que el interés mediático era otro".

Y a partir de entonces, ha entrado de lleno al momento en el que tuvo que enfrentarse a la muerte de su madre: "A esto le sumamos que mi marido me falla en el momento más duro de mi vida, ya lo dije, tuve un intento de suicidio porque no podía más".

Por esta traición de su marido, Joana califica de "normal" que "ahora esté con una coraza fría, es que me he llevado unos golpes, no es que sea frívola, es dolor y dureza, intentar defenderme del mundo exterior para que no me sigan destrozando".

Por último, la modelo aclaraba que "por mucho que me vean de vacaciones y de risa", es un momento complicado en el que está intentando "ser optimista" para salir adelante y confía en que el 2024 sea un año mejor.