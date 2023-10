Joana Sanz juega al despiste tras salir a la luz su acercamiento a Dani Alves

MADRID, 2 (CHANCE)

Novedades en la separación de Joana Sanz y Dani Alves. A punto de cumplirse diez meses de la entrada en prisión del futbolista acusado de agredir sexualmente a una joven en Barcelona, la modelo habría dado marcha atrás y paralizado el proceso de divorcio.

Según 'TardeAR', la canaria no va a dejar solo al brasileño en este trance tan complicado para él y, aunque su intención no pasar por darle una segunda oportunidad a su historia de amor, habría decidido no formalizar los trámites de separación hasta que pase el juicio por el que Alves podría ser condenado a una pena de entre 8 y 19 años de cárcel.

Un paso atrás que ha desatado los rumores sobre una posible reconciliación en la pareja y que se suma a las cartas de amor del jugador que Joana ha compartido en sus redes sociales, revelando así que Dani no tira la toalla y está haciendo todo lo posible por conseguir su perdón.

Aunque se ha publicado que la modelo ha dejado el apartamento que alquiló hace varios meses en Madrid para regresar al domicilio conyugal en Barcelona -una mansión que pertenece al brasileño- este viernes Joana reaparecía en Madrid y, esquivando las preguntas sobre su posible reconciliación con Alves, sí dejaba entrever que sus visitas a prisión son muy habituales: "A mi no me digas que no me habéis visto porque por allí no ha ido nadie. Claro que sigo viéndolo" afirmaba con una sonrisa, confesando que su relación con su 'exmarido' es "buena".

Sin embargo, este domingo Joana no ha ido a visitar a Dani a la cárcel, jugando al despiste tras salir a la luz su posible acercamiento al futbolista y su decisión de paralizar el divorcio. Evitando a las cámaras, ha sido Bruno -el mejor amigo de Alves- el que ha vuelto a demostrarle su apoyo incondicional, cumpliendo con su cita semanal con el brasileño ante la ausencia de la modelo.

Muy discreto, sin embargo, el brasileño ha guardado silencio cuando le hemos preguntado cómo se encuentra Dani, qué hay de cierto en los rumores de acercamiento a Joana y por qué la modelo no ha ido a visitar al futbolista a prisión tras asegurar que sus encuentros son muy habituales.