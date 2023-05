Joana Sanz manda un mensaje a los familiares de Dani Alves: "Yo también soy familia"

MADRID, 5 (CHANCE)

Intentando demostrar el arraigo familiar de Dani Alves en Barcelona para que salga de prisión y obtenga la libertad provisional a la espera del juicio por la presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de la ciudad condal el pasado 30 de diciembre, la exmujer del futbolista, Dinora Santana, y sus dos hijos llegaban a España este jueves.

En medio de una gran expectación mediática, la brasileña confirmaba que han viajado a nuestro país para buscar colegio para Dani y Victoria -de 16 y 15 años respectivamente-, descartando así el "alto riesgo de fuga" por el que la Fiscalía se opone a la salida de prisión de Alves.

Inevitable preguntar a Joana Sanz si tiene planes de reunirse con los familiares de su todavía marido -aunque ella quiere formalizar el divorcio, el futbolista se "aferra" a su matrimonio y se resiste a iniciar los trámites de separación aunque la decisión está tomada por parte de la modelo- mientras su exmujer y sus hijos permanezcan en Barcelona. Una cuestión a la que la canaria ha reaccionado mandando un recado a los familiares del brasileño: "Bueno, yo también soy familia ¿No?" ha afirmado con ironía.

Inmersa en los preparativos de su mudanza a Madrid, la modelo ha confesado que "no sé si me va a dar tiempo" de ver a la familia de Dani "antes de irme", acrecentando así los rumores de tensa relación con Dinora Santana que comenzaron tras la entrada en prisión del futbolista.

Lo que sí ha querido dejar claro Joana es que no abandona la casa en la que vivió con Alves en Barcelona porque la familia de su marido se lo haya pedido, negando además que le pidiesen que dejase su hogar por negarse a firmar un acuerdo de confidencialidad para no hablar de su relación: "No, pero si ya lo dije esto que no* Eso es mentira". "Pero siempre hay que ser feliz y positivo en la vida" ha zanjado, dejando claro que no piensa protagonizar ningún enfrentamiento con su hasta ahora familia política.