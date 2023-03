Joana Sanz rompe públicamente con Dani Alves

MADRID, 15 (CHANCE)

El pasado fin de semana, Joana Sanz acudía a la prisión de Birans 2 para reencontrarse con Dani Alves tras más de un mes sin verse. Una visita que hacía saltar las alarmas ya que la modelo abandonaba la cárcel sin hacer ninguna declaración y con el rostro completamente serio. No era para menos. Ahora, ya sabemos el porqué.

Joana ha puesto fin a su relación con el exfutbolista. A través de sus redes sociales ha compartido dos fotografías de su diario en el que explica por qué ha tomado la decisión de poner punto y final a su relación con Dani. La supuesta violación que su expareja cometió a finales del año pasado parece que les ha pasado factura a ambos y la modelo ha decidido comenzar una nueva etapa en su vida.

"Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso" comenzaba explicando Joana, asegurando que "han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, pero sí que muy oscuros y dolorosos" en los que ha sentido "la sensación de abandono y soledad".

La modelo ha dejado claro que "elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta", pero lo ocurrido en los últimos meses ha provocado un ruptura irremediable: "me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mi en mi pedazos", tanto que "creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo".

Joana se considera una persona humana que ha estado al lado de una persona cuando más lo necesita, "tan humana que a pesar del año que me ha causado sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma" asevera.

De esta manera, Joana ha confesado que "lo amo y lo amaré siempre", pero "perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico" y concluye asegurando que "cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15". Unas palabras de lo más sinceras con las que ha querido contar a todos sus seguidores que ha tomado la decisión de poner punto y final a su relación con Alves y que está preparada para "pasar a la siguiente etapa".