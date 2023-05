Joana Sanz visita a Dani Alves en prisión tras su emotiva felicitación de cumpleaños

La modelo ha visitado a su todavía marido este domingo en la cárcel de Brians 2, un día después de que el brasileño recibiese la visita de su exmujer Dinora Santana y sus dos hijos con motivo de su 40 cumpleaños

Fin de semana de intensas emociones para Dani Alves. El futbolista, en prisión desde el 20 de enero por su presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre, cumplía este sábado 40 años y, sin esperárselo, recibió la visita más inesperada y especial de los casi 4 meses que lleva en la cárcel.

Y es que dos días después de llegar a España, su exmujer Dinora Santana y sus dos hijos, Dani y Victoria -de 16 y 15 años respectivamente- acudían al centro penitenciario de Brians 2 para soplar con él las velas de la tarta e intentar sacarle una sonrisa en un momento especialmente complicado en el que la libertad se antoja cada vez más improbable.

Un día de intensas emociones que no se acababa ahí, puesto que Joana Sanz no dudaba en decicarle unas emotivas y enigmáticas palabras a través de sus redes sociales que muchos han interpretado como una puerta abierta a una posible reconciliación: "Hoy cumple años una de las personas mas importantes de mi vida. He pensado mucho hacer esta publicación, porque la humanidad no entiende de empatía y de amor más allá de una relación, pero aquí voy: Me encantaría estar celebrando el 40 cumpleaños con alguna de mis locas ocurrencias. Algún disfraz absurdo o un juego de bubble tootball. Por poner ejemplos de los últimos años. No se ha podido por un error que salió pagando muy caro, pero confío en que va a dar todo cierto pronto. Aquí sigo y seguiré siempre, de otra forma pero presente" publicaba en Instagram con una imagen de Alves, finalizando su felicitación con el hastag "amor incondicional".

Y este domingo, horas después de que el brasileño recibiese la visita de su exmujer y sus hijos, ha sido Joana la que ha acudido a la prisión de Brians 2 acompañada como viene siendo habitual por el mejor amigo de su todavía marido, Bruno Brasil.

Parca en palabras y 'culpando' a la prensa de "tenerme distraída" por las informaciones que circulan por diferentes redacciones de que podría tener una nueva ilusión amorosa en Madrid, la modelo ha evitado confesar cómo ha visto a Dani ni si han celebrado el 40 cumpleaños del futbolista de alguna manera especial: "¿No tienen otra cosa que hacer un domingo? No sé, vayan a merendar o algo" ha bromeado cuando le hemos preguntado por su reencuentro.

Más sonriente que en sus anteriores visitas a Alves, Joana sí ha querido dejar claro que no tiene mala relación con la familia del brasileño como se ha dicho: "Claro que no hombre". "Tengo buena relación con todo el mundo, solo que ustedes inventan" ha zanjado al abandonar la prisión.